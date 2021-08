BTS《Butter》在Billboard HOT100排行榜连续9周占据第一…今年最长记录. August. 04, 2021 07:20. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 防弹少年团(BTS•照片)的《Butter》在今年Billboard主单曲排行榜上成为最长时间(9周)排名第一的歌曲。Billboard2日(当地时间)表示,BTS的《Butter》在主单曲排行榜“Hot 100”上,共9周时间登上了榜首位置。这一成绩超过了此前8周一直保持第一位的奥利维亚•罗德里戈的《驾驶执照》。 今年5月21日发售的《Butter》,仅仅让上个月发表的《Permission to Dance》占据一周的第一名后,重新找回了冠军宝座。如果算上《Permission to Dance》,BTS将连续10周位居第一。目前,《Permission to Dance》排在Hot100排行榜第9位。 防弹少年团队长RM在粉丝社区“Weverse”上表达了感谢之情,“总是给我们戴上过分的东西,虽然很抱歉,但也是我们的,但绝对是属于你们的。”

