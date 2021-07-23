中国河南省大暴雨至少造成33人死亡…全球一半苹果手机供应工厂也受到打击. July. 23, 2021 07:32. by 金祺容 kky@donga.com. 中国中部河南省省会郑州遭遇60年来罕见的特大暴雨，截至22日，至少造成33人死亡，25.6万人被迫撤离。中国台湾省省长蔡英文罕见地就引发超过300万名灾民等最严重的洪灾表示慰问。 据中国河南省当局22日透露，截至当天上午，确认的死亡者至少有33人，比前一天的25人增加了8人。因地铁被淹，仅郑州就有12人死亡，随着各地区因泥石流等被埋的人得到确认，死亡人数有所增加。截至目前，共有300.4万人受灾，25.6万人紧急避难。河南省表示：“仅直接经济损失就达12.2亿元人民币(约2239.65亿韩元)。”河南省的面积是韩国的1.6倍，人口数达1亿左右。 随着此次河南省雨灾越来越严重，此前一直与中国内地针锋相对的蔡英文也以自己的名义发表了慰问信息。据台湾《中央通讯社》当天报道，蔡英文表示，“向不幸遇难的人及其家属表示哀悼，希望灾区早日恢复正常生活。” 郑州有委托生产苹果iPhone手机的台湾富士康工厂，预计iPhone的供应也会受到影响。富士康在郑州运营3家工厂，约35万人力投入到90条生产线上。在这里生产的iPhone手机占全世界iPhone手机数量的一半以上。《华尔街日报》援引富士康职员的话报道说：“20日下午，富士康三家工厂全部停电数小时，并暂时断电。”一名职员向WSJ表示：“工厂内的水涨到大腿处，人们急忙搬运生产设备和库存品。” 此前的15日，在中国南部广东省珠海市的一处隧道施工现场发生的浸水事故中，截至21日，14名被埋者中有13人的遗体被发现。

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