不给派遣官兵提供疫苗的无情国家. July. 17, 2021 07:54. . 韩国军方昨天决定让发生新冠集体感染事件的海军青海部队第34批人员——“文武大王”舰上的300多名船员全部回国。为此，军方计划紧急派遣两架多功能空中加油运输机（KC-330）。运输机将有医疗团队和负责送还“文武大王”舰的替代人员。“文武大王”舰返回国内需要1个月左右的时间，政府认为这期间有可能发生感染扩散等非常情况，因此决定不管确诊与否，全部返回。 青海部队之所以导致在海外作战的将士全部回国的集体感染，主要是因为疏忽的防疫意识和马虎的应对。由于事发地点是在远洋的舰艇上，因此很难迅速应对并得到当地协助，但从最初出现疑似症状到通过正常检查确诊为新冠病毒感染，花费了十天多时间。这将无法避免松懈的迟缓应对的批评。有必要检查在此次应对过程中指挥、报告体系是否存在问题。 多数军舰人员生活在狭窄且密闭的隔断房中，而且通风设施也相互连通，因此极易受到新冠病毒攻击，这一事实已经在多起事例中得到确认。去年美国“西奥多•罗斯福”号航空母舰发生了1000多人被感染的事件，就在三个月前，韩国海军登陆舰高俊峰号也出现了30多人被确诊。在远洋而非近海的海域作战的青海部队应该具备更高的警戒心和周密的预防对策。 但是，疏忽疫苗接种这一根本对策的军方当局也难逃其咎。“文武大王”舰在国内接种疫苗之前的2月初出航，因此没有一人接种疫苗。黎巴嫩东明部队和南苏丹韩光部队的官兵在出国前已经接种了疫苗，或在联合国或驻扎国的协助下在当地进行了接种。军方表示，在远洋作战的青海部队无法应急应对疫苗异常反应，也无法满足冷藏保管标准，因此在当地进行接种比较困难。但是，国内普通官兵已经接种了疫苗，因此有必要回顾一下，是不是对外派官兵漠不关心。 外派官兵们在世界各地戴着太极徽章，执行维持和平、重建事业、医疗支援等任务。他们都被派到危险、条件恶劣的地区，为提高大韩民国的地位而孤军奋战。国家不能保障士兵们的传染病安全，这种漠不关心和不负责任的态度应该让人感到羞愧。

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