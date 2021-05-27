希望转会的凯恩，传出隐退说的贝尔…托特纳姆热刺队紧紧抓住孙兴慜. May. 27, 2021 07:26. by 李元洪 bluesky@donga.com. “一定要抓住‘孙’” 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队在夏季转会市场上，正拼命抓住孙兴慜(29岁•照片)。因为，继队内核心前锋哈里•凯恩(28岁)宣布将在今夏离开球队后，有人预测，加雷斯•贝尔(32岁)也有可能在今年内退役。 英国媒体《足球内幕新闻》25日报道称，“托特纳姆热刺队确信孙兴慜下个赛季将继续留在球队。”据悉，热刺队为此向孙兴慜提议以周薪20万英镑(约3.16亿韩元)以上的高薪签订5年的长期合同。按年薪计算，将达1040万英镑(约164.38亿韩元)。托特纳姆热刺队的目标是在今年圣诞节前与孙兴慜签署续约文件。 目前孙兴慜的周薪为14万英镑(约2.21亿韩元)，在队内排名第4位。如果孙兴慜获得20万英镑，将与凯恩和坦古伊•恩东贝莱并列排在第二位。排在第一位的是加雷斯•贝尔，他获得了60万英镑的周薪(皇马承担部分薪水)。 据悉，孙兴慜目前与热刺队的合同签约了2023年6月，最近拜仁慕尼黑(德国)等欧洲豪门球队正在考虑引进孙兴慜。随着获得英超2020~2021赛季最佳射手(23球)和最佳助攻王(14次助攻)的凯恩最近宣布转会，热刺队续约孙兴慜可谓迫在眉睫。《足球内幕新闻》表示，“如果托特纳姆热刺队在夏季转会市场上真的送走凯恩，球迷们将受到冲击”，“如果孙兴慜也离开球队，热刺球迷可能会引发暴动。” 贝尔则可能会干脆离开球场。西班牙媒体《abc》26日报道说：“在托特纳姆热刺队结束本赛季征程的贝尔正在集中备战下月举行的2020欧洲杯(6月11日~7月11日)，他正在考虑大赛结束后退役。”上赛季从皇家马德里队(西班牙)租借来到托特纳姆热刺队的贝尔虽然与皇家马德里队还有1年的合同，但正在考虑提前退役。该媒体分析说，“贝尔不喜欢皇马俱乐部给自己带来的要求和压力。” 贝尔2013年从托特纳姆热刺队转会到皇家马德里队，当时转会费高达1.01亿欧元(约1504亿韩元)，成为世界级球星。但随着因频繁受伤和与主教练不和而不能上场的时间增多，他表现出了比起足球更集中于高尔夫的面貌。 欧洲杯结束后，贝尔将和家人讨论退役事宜。据悉，贝尔打算退役后在高尔夫相关领域工作。

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