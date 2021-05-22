三星、现代汽车、SK、LG对美投资，将是主导新全球供应链的机会. May. 22, 2021 07:22. . 三星、现代汽车、SK、LG等韩国招牌企业在韩美首脑会谈之际，纷纷出台了对美投资计划。BBC（生物、电池、半导体芯片）和电动汽车领域的投资规模达到了40万亿韩元。这具有响应美国要求的重构尖端产业供应链的性质，但韩国也并非只是被牵着鼻子走。这也可以看作是以企业竞争力为基础、在新的全球供应链中发挥主导作用的机会。 三星电子即将宣布向代工（委托生产半导体）企业投资170亿美元。当地谈到的投资地点是得克萨斯州的奥斯汀。三星电子计划构筑在商用化半导体工程中最先进的5纳米极紫外线（EUV）代工生产线。这表现出了在半导体竞争激烈的美国，不想被竞争企业超越的意志。 美国汽车业界预测，当地的电动汽车市场将以年均40%的速度增长。现代汽车将以此次首脑会谈为契机，在美国国内电动车生产和氢基础设施等方面投资74亿美元，并从今年秋天开始在当地销售电动车。在电池领域，SK和LG开始与美国整车企业合作。SK创新与福特、LG能源解决方案已与GM携手合作。 面对新冠疫情，“疫苗领导能力”是美国的战略课题。此次首脑会谈中，三星生物制品和SK生物科学将分别与莫德纳和诺瓦瓦克斯将交换谅解备忘录。美国制药公司与韩国企业缔结了疫苗同盟，这是拥有原创技术的美国和具备生产能力的韩国利害关系相吻合的结果。 围绕尖端产业供应链，美国正在和中国展开霸权竞争。对于美国和中国两者都不能放弃的韩国来说，处境尴尬，但也可以利用这个机会。从美国主导的供应链到BBC和电动汽车，除了韩国几乎没有其他国家具有竞争力。如果韩国在新的供应链中具备稳固的地位，就可以将其利用为同中国展开竞争和合作的杠杆。政府和经济界要共同考虑国家战略，以便韩国能够在急剧变化的世界秩序中抓住新的机会。

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