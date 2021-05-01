美术界：“把李健熙的收藏品集聚起来，建立国立近代美术馆”. May. 01, 2021 07:20. by 金哉希 jetti@donga.com. 美术界出现了“用李健熙的收藏品建立国立近代美术馆”的呼声。此前的上月29日，文在寅总统指示另设展示室或特别馆等相关讨论仍在继续。 文化遗产国民信托理事长金钟圭(韩国博物馆协会名誉会长)等美术界人士成立了“希望建立国立近代美术馆的人的聚会”筹备委员会，并于30日发布了报道资料。他们表示：“为了打破近代美术寄生于现代美术馆的畸形状况，有必要以三星家捐赠的1000多件近代美术品和国立现代美术馆的2000多件藏品为基础，设立国立近代美术馆”，“建议在新设美术馆设立‘李秉喆室’和‘李健熙室’，以纪念三星家的捐赠意愿。” 筹备委员会成员包括金理事长、前文化观光部副部长申铉雄、前国立现代美术馆馆长吴光洙、前国立中央博物馆学艺研究室室长李元福、前首尔拍卖代表尹哲圭、前国立现代美术馆学艺研究室室长郑俊模、学古斋画廊代表禹灿奎、国际画廊会长李贤淑等150多人。 他们提议将首尔钟路区松岘洞用地和政府首尔办公楼作为新美术馆的选址。前室长郑俊模表示：“在松岘洞地皮上建立美术馆后，可以建成连接国立现代美术馆首尔馆、首尔工艺博物馆、仁寺洞的文化艺术集群，将产生巨大的协同效应。”筹备委员会解释说，政府首尔大厦是象征韩国近代化和产业化的场所，与近代美术的象征性相符。

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