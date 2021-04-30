奔驰最高级轿车“全新S级”28日在韩国上市. April. 30, 2021 07:30. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 梅赛德斯奔驰28日正式在韩国市场推出了轿车最高级产品群“S级”的新款车型。进入今年以来，在消费心理复苏的氛围变得清晰的情况下，汽车企业接连投入到高级车的竞争之中。 对于梅赛德斯奔驰来说，韩国是最重要的市场之一。据梅赛德斯奔驰透露，韩国年均销售6600多辆S级轿车，继中国和美国之后，排在第三。从1987年引进10辆开始到去年为止，在韩国销售了6.6789万辆S级轿车。梅赛德斯奔驰在韩国的总销量中，12%是S级。据市场调查企业Carisyou数据研究所的统计，S级去年共售出6223辆，在所有进口车中排名第8位。 28日上市的“全新S级”(照片)是时隔8年再次推出的第7代完全变更车型。正面由130万个像素组成的模块和84个高性能多束发光二极管模块相融合的照明系统“数码灯”配备前照灯。行驶过程中，内部摄像头会识别司机的眼皮动作，一旦发现疲劳驾驶征兆，就会发出视觉及音响警告。 高级轿车的上市持续不断。因为，作为汽车公司，不仅最先使用尖端技术，而且还会成为评价品牌价值后得到的标尺。不仅是实用性，把品牌及产品本身的价值放在首位的“名牌消费心理”在挑选汽车方面也扩散开来，从而引发了消费者的选择。 在Carisyou的统计中，捷恩斯G80去年得益于完全变更车型的推出，销量达到5.4946万辆，在国产车销量中上升至第9位，进口车销量排名前两位的品牌是梅赛德斯奔驰、宝马，据分析，这也是受此影响导致的结果。年末捷恩斯计划推出时隔6年的G90完全变更车型，宝马也即将公开7系完全变更车型。 S级分别推出了汽油和柴油两种车型。综合标准每升汽油(S580)可行驶7.9公里，柴油(S350d,S400d)为11.4~12公里，价格以个别消费税3.5%为准处于1.4060亿韩元至2.1860亿韩元区间。

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