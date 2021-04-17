现代汽车和SK领导人之间的“电池同盟”取得成果. April. 17, 2021 07:22. by 郭道荣记者•徐亨锡记者 now@donga.com,기자. “整车和电池之间的合纵连横开始了。” 现代汽车集团和SK Innovation将开发将于2024年上市的混合动力车(HEV)用电池。从开发初期阶段开始，整车行业和电池行业联手，这在国内尚属首次。这是为了应对活跃在全球电动汽车市场的战略同盟。也有分析认为，去年韩国国内各集团领导人之间的“电池会谈”取得了成果。 现代汽车、起亚、SK Innovation16日表示，将着手共同开发HEV用内胆包型电池。现代汽车和起亚计划从开发初期阶段开始参与，从电池材料到具体规格都亲自挑选。双方表示，随着车辆设计和电池制作同时进行，期待在性能和经济性方面确保最适合车辆的电池。 据悉，现代汽车集团最近与三星SDI也着手共同开发HEV圆筒形电池。虽然上市时间尚未确定，但预计搭载在现代汽车的轿车HEV上。LG能源解决方案公司也在印度尼西亚建立合作法人，并正在就将其利用为东南亚电动汽车市场的据点进行讨论。 去年5月至7月，现代汽车集团会长郑义宣接连会见了三星电子副会长李在镕、(株)LG代表具光谟、SK集团会长崔泰源等，引领了“财界电池会谈”。这是业界评价“集团间为攻占全球电动汽车市场而达成的共识，正转化为今年实质性的整车-电池合作成果”的背景。 整车行业和电池行业的合纵连横已经在全球电动汽车市场蓬勃发展。因为，面对爆发性的电动汽车市场增长势头，人们越来越担心电池供求不畅。据市场调查企业SNE Research透露，2025年全球电动汽车电池需求量将达到1257千瓦时(GWh)，但供应量仅为1097千瓦时，电池需求量将首次超过供应量。 全球汽车公司正在积极介入电池的开发和生产。大众集团在上个月15日(当地时间)发表本公司电池战略的活动“力量日”上表示，将与瑞典电池企业Northvolt共同开发和生产角形电池。两家公司成立了合资公司“Northvolt zwei”，正在推进在德国设立生产工厂相关事宜。 为了抢占高密度的新一代电池市场，整车企业也付出了巨大的努力。GM通过与LG能源解决方案合作的“Ultium Cells”，正在进行新一代高能电池的研究。丰田也与松下公司成立了“Prime Planet能源&解决方案”，共同开发新一代全固态电池。 韩国国内电池业界相关人士表示：“在生产现场已经感知到了全世界电动汽车电池不足的可能性，国内外整车企业纷纷伸出橄榄枝”，“韩国企业为了抢占未来移动市场，应该进行多方面的合作。”

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