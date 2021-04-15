“可以吃日本产的水产品吗？” 不安感增加. April. 15, 2021 07:34. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. “可以吃日本产的真鲷生鱼片吗？” 日本政府决定最早从2023年开始排放福岛第一核电站的污水，因此对日本水产品的不安感正在加大。据海洋水产部14日透露，去年进口最多的日本水产品是扇贝，占全部日本产水产品进口量的28.8%。其后依次为鲷鱼(13.4%)、海鞘(11.7%)、鲂鱼(8.7%)等，进口量较多。扇贝和海鞘主要来自日本最北端的北海道，鲂鱼和鲷鱼则多出现在九州和四国附近海域。 目前进入韩国的日本产水产品是在距离福岛较远的地区捕捞的。福岛等附近8个县生产的水产品在2013年以后被禁止进口。另外，日本产水产品在登上国内餐桌之前，必须经过韩国政府的放射能检查。从2016年至今，日本产水产品中从未检测出放射性物质。因此，专家们认为被放射能污染的日本产水产品在国内流通的可能性很小。 但是，不少人担心，停留在日本被污染海域的鱼类可能会在韩国海域被捕捉到。但是，海洋水产部副部长朴俊英13日表示：“这种可能性很小。”即使同一品种，国产和日本产的移动路径也不同。例如，被称为“国民鱼”的青花鱼，国产青花鱼是在东海产卵后往返于东海和西海的“黑潮系群”，而日本产青花鱼是密布日本列岛和太平洋并在其间洄游的“太平洋系群”。 尽管如此，也有不少人担心海上没有国境，不能安心。污水顺着海流总有一天会到达国内海域。即使按照日本政府的计划，在排放前过滤放射性物质或稀释到法律标准以下，但放射性物质总量本来就很大，而且大规模排放时对海洋生态系统和人体造成的安全性尚未得到验证。 政府为了防止日本产水产品伪装成国产品，决定强化原产地标识的违反管制等，打造更加严密的安全网。同时还在讨论在排放污水时禁止进口所有日本产水产品的方案。

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