迈向太空的美日同盟……“日本军官常驻在美国太空司令部”. April. 06, 2021 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国太空司令部当地时间2日表示，与日本航空自卫队签订了以日本自卫队联络军官常驻太空司令部总部为内容的谅解备忘录。这一信号弹显示，美日军事同盟预计将超越应对朝鲜弹道导弹威胁的导弹防御，迅速扩大到太空作战领域。 据美国太空司令部5日称，美日与两国太空作战相关的少将级负责人分别通过视频签署了这一谅解备忘录。据悉，航空自卫队的一两名校级军官将在今年内被派往美国宇航员所在的科罗拉多州彼得森基地。据太空司令部透露，他们将执行从战略、战术层面出发，在太空领域支援美日军事合作的任务。在扩大自卫队参与美国主管的主要太空演习的幅度和机会的过程中，两国军队间的情报交流也将得到加强。太空司令部一名有关人士表示：“通过此次签署谅解备忘录，美日两国军方获得了增进太空合作的机会。我们期待在印度太平洋地区加强两国太空同盟关系的下一个阶段。” 此前，日本几乎参加了以监视太空物体、追踪卫星为内容的“全球哨兵”等美国主导的太空演习。继去年5月在航空自卫队旗下创建了名为“太行行动队”的太空部队之后，今年计划将该部队扩大改编为“宇航自卫队”。在特朗普政府时期的2019年8月，美国国防部下属的太空司令部负责统一、指挥太空中的国家安保行动。白宫当时曾在报道资料中强调：“这是为了确保太空中的优势而成立的。”美国空军太空司令部曾于当年年底成立更名的“太空部队”。 与美日两国相比，韩美之间的太空合作尚不尽如人意。韩国军队主要参观美国主导的太空演习，大队级的太空作战部队也将于2030年前后创建。韩国军方一名有关人士指出：“应尽快同美国太空部队建立定期协议机制并扩大人员交流等，以免落后于美日太空合作。”

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