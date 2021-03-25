首尔的各个角落记录在3万张照片当中. March. 25, 2021 07:35. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔市24日表示，将举行每5年记录一次城市各处的样子的景观记录化事业成果与市民共享的网络展示会。首尔市为了不放弃城市的微小变化，以珍藏为宗旨，正在以5年为单位进行景观记录化工程。以1995年第一次事业为开端，到2020年的第六次事业，共记录、保存了80多处首尔主要景观地和3万多张包含主题空间面貌、市民生活面貌的照片。 首尔市相关人士解释说：“在第6次事业中，通过社交网络或门户网站的关键词分析，选定了主要景观记录对象”，“在很难拍摄的地方投入无人机，可以留下与之前事业不同的记录物。” 25日开始的展览分为△首尔的昨天、今天以及… △首尔景观记录档案 △景观故事3个部分。 在门户网站上搜索“首尔景观档案馆”或只要输入网站地址(urban.seoul.go.kr/cityscape)，就能看到多种展品和存档服务。其他咨询可向市城市管理科城市景观组(02-2133-8393)咨询。 首尔市城市规划局局长李正华表示：“举办此次活动是为了通过首尔美丽的景观向因全球性大流行病而疲惫不堪的市民传递希望。”

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