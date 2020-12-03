今天也平安无事. December. 03, 2020 07:54. . 穿着白色睡衣的孩子跪在地上双手合十祈祷。大大的眼睛里满是恳切。但是，这幅画，不知为什么，不觉得眼熟吗？没错。这是20世纪70、80年代出租车或公交车驾驶席前经常悬挂的画作《今天也平安无事》。虽然因为大量的复制画，在韩国被认为是“理发店的画”，但事实上画这幅画的是英国上流阶层。 乔舒亚•雷诺兹是18世纪英国画坛最具影响力的肖像画家。虽然出身农村，没有接受过正规教育，但在了解其才能的姐姐们的支持和帮助下，他成为了画家。在已婚的大姐的支持下，17岁时他师从著名肖像画师托马斯•赫德森，9年后前往罗马，在那里他亲眼目睹并学习文艺复兴巨匠们的绘画作品。30岁时雷诺兹定居伦敦，在妹妹的帮助下只专心工作。以出色的素描能力、色彩和崇高氛围为特征的他的画一下子吸引了英国上流阶层，走上了成功的道路。1768年他创建皇家美术院，出任第一任院长，之后又被乔治三世授予骑士爵位，成为上流社会的一员。 他凭借上流层的肖像画而名声大振，但在描绘神话或圣经中的人物的童年时期方面也非常出色。这幅画中的孩子是《旧约圣经》里的预言家萨缪尔。萨缪尔在母亲的长期祈祷下出生，小时候被敬献给了神。成为以色列最后一位司祭和审判官的他是一生中不贪图名誉和权力，只为国家和民族献身的领导人。画家通过祈祷的儿时萨缪尔的形象，强调了领导人的清廉洁白和纯洁性、智慧和服从。 也许这幅画表达了姐姐们为帮助有听觉障碍的雷诺兹实现梦想而终生照料的恳求。从浓厚的乌云中涌出的光柱是对祈祷的回答，每当遇到困难的时候画家也会祈祷。用“今天也平安无事”代替了大欲望。美术评论家

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