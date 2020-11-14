推进侵害宪法防御权的手机密码强制解除法. November. 14, 2020 07:31. . 法务部长秋美爱前天指示：“如果嫌疑人恶意隐瞒手机密码或妨碍调查，应在法院命令等一定条件下强制执行，并研究制定不履行时予以制裁的法律。”这种想法是用法律来强制解除密码。 秋美爱部长的指示令人怀疑是否出自负责法治的主管部长之口。无论犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑多么严重，行使防御权都是宪法中明示的国民基本权利。宪法第12条第2项规定：“所有国民不受拷问，不得强迫其陈述在刑事上对自己不利的内容。”即使到调查机关行使沉默权、销毁证据，与自己有关的行为也不会受到处罚，这也是为了保障宪法上的权利。让人交出装满个人秘密信息的手机的密码，是正面违背宪法精神的凌驾于法律之上的行为。 很多人指出，手机密码是为了保护私生活而记在每个人的脑海中，而强制要求说出这些密码，侵害了宪法规定的良心自由。如果嫌疑人不协助提供手机密码，调查机关用数月的时间转换程序试图解除锁定，也是因为将手机密码认定为不可侵犯的私人领域。法律界普遍认为，确保手机内的证据是调查机关的职责，当事人没有义务协助。秋美爱作为外国立法例而提出的英国《调查权限限制法》仅限于反恐等国家安保上，与秋美爱部长似乎考虑用于一般刑事案件上的想法完全不同。英国法案中强制解除手机密码的条款是以恐怖分子为对象的，但人权侵害争议非常激烈，以至于生效时间仍被搁置了7年。 民主化以后，为防止侵犯私生活，扣押搜查等强制搜查尽量限制其范围。即使法务部长不仅不能成为拥护人权的首脑，反而推进制定可能侵害人权、充满危险的《大哥法》，也让国民感到不安。难怪连“民律”和“参与连带”都强烈批评秋美爱部长。加上粗话、儿子相关疑惑、试图掌握检察机关等期间暴露出的缺陷，人们担心她是不是连对法务长官要求的人权和宪法的基本意识和素养都不具备。

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