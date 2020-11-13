女高音朴惠尚：“韩国歌曲最能传达我自由的精神”. November. 13, 2020 07:38. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 今年她原本计划在梦想的舞台—纽约大都会歌剧院(大都会歌剧院)中饰演洪佩尔丁克的歌剧《汉塞尔与格雷特》的格雷特一角开始自己的主角生涯。但因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的全球性大流行(pandemic)被取消后，她表示“确实有不得已的原因”。接着，当大都会歌剧院的莫扎特歌剧《唐璜》(又译《唐•乔瓦尼》)采琳娜一角也被取消演出。“当时真的很心痛。” 德意志留声机公司(DG)出道专辑的录音也因德国禁止管弦乐团聚会而流产。之后奇迹般地移到奥地利录了音。这是在全球性大流行病情况下DG公司首次发行的专辑。5月，她在DG的在线演唱会《乐兴的瞬间》中演唱了罗云英的歌曲《诗篇第23篇》，宣传了“美丽的韩国歌曲”。这就是女高音朴惠尚(32岁，音译)的2020年。 在出道专辑《I am Hera》发售和20日在乐天音乐厅举行独奏会之前的10日，朴惠尚在记者见面会上说：“我想成为做自己该做的事，并帮助身边的人的人。从歌剧来看，Soubrette的角色非常好。”Soubrette是指在歌剧中扮演机灵、鬼点子多的女性角色。 “在去年的格林德伯恩歌剧节上，饰演了罗西尼歌剧《塞维利亚的理发师》女主角罗西娜一角。看完这表演的DG代表克莱门斯感叹说‘到目前为止自己看过的罗西娜扮演者中可以排进前三’。与财富和荣誉相比，罗西娜是勇于追求自己真正想要的东西的女性。” 她在参加座谈会时演唱了《诗篇第23篇》和《塞维利亚的理发师》中的《美妙歌声随风荡漾》(Una voce poco fa)等歌曲。这是比共鸣点高、声音轻的传统Soubrette更“结实”的声音。《塞维利亚的理发师》的最低音也照搬了乐谱。在《诗篇第23篇》的高潮中大声喊出的最强音的音符传到耳朵里，十分具有压迫感。这是无论什么歌曲都能很好消化的嗓音。 她说：“我的声音虽然是抒情女高音，但后来听到‘可以演更富戏剧张力的角色’的忠告。如果现在以愉快的心情消化自己满意的角色，以后在其他节目举行时，就可以发出新的声音，不无聊。”她的艺名“赫拉(Hera)”是神话中掌管家庭和女性的“充满帮助”的女神，但也是最强的女神。 在20日的演出中，她将演唱收录在专辑中的珀塞尔、格鲁克、罗西尼等歌剧咏叹调和金周元《如去见莲花的风》。专辑中还收录了5月在网上演唱会上获得赞誉的《诗篇第23篇》。她说：“能够很好地传达我自由精神的歌曲就是韩国歌曲。想向世界宣传。” 票价为3万~10万韩元。

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