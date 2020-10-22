无接触首尔马拉松赛即将上演. October. 22, 2020 07:52. by 金正勋记者 hun@donga.com. 一直引领韩国马拉松的东亚马拉松将推出适应新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情时代的新的线下马拉松大会。 “世界上独一无二的跑步”2020首尔马拉松无接触赛跑线下比赛将从24日开始在蚕室综合运动场举行，为期两天。随着世界6大白金标赛事“2020首尔国际马拉松暨第91届东亚马拉松大赛”因新冠肺炎疫情被取消，出现了前所未有的比赛方式。主要马拉松比赛大部分以虚拟竞赛的形式举行，参加者们聚集在一起遵守防疫守则的线下比赛还是第一次。首尔马拉松主办方在此次线下比赛之前实施了6次虚拟比赛任务，对完成1次以上相关任务的参赛者优先授予了线下比赛申请资格。 线下赛跑参赛者们将在奥运会主赛场和辅助赛场绕行10圈，共跑10公里。为防控新冠疫情传播，参赛者需要保持10米间距依次出发，只跑指定路线。参赛者必须戴上口罩，在超过前一位选手时，应利用其他路线避免接触。主办方计划，根据生活防疫标准规定，彻底防疫活动场所，严格管理参加者出发时间等，严守保持社交距离防疫方针，以非面对面方式进行活动。 首尔马拉松主办方表示：“首尔马拉松无接触赛跑是新冠疫情时代推出新的‘体育防疫’模式的比赛。这对于线下体育赛事消失的国内生活体育来说是一个很好的例子。”咨询电话：02-361-1425~7

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