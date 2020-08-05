内华达州州长提出“全面扩大邮寄投票范围”……特朗普恫言：“法庭上见”. August. 05, 2020 07:44. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 在美国内华达州决定在11月大选中引入邮寄投票后，美国总统特朗普指责这是“非法政变”，并声称“法庭上见”，预告将采取法律行动。特朗普因支持率下降、与州政府发生冲突、甚至检察机关扩大调查范围等原因处于守势，现在他的反应越来越粗暴。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，在野党民主党内华达州州长史蒂夫•悉苏雷克3日签署了以扩大邮政投票为主的州议会法案。其用意是为了防止新冠疫情扩散，向将州内所有选民发送邮件投票用纸。至此，内华达州成为继犹他州、俄勒冈州等7个州之后，在今年大选中实施邮寄投票的第8个州。 特朗普对此表示强烈反对。他在推特上将内华达州的决定称为“非法深夜政变”，并写道：“内华达州使共和党获胜变得不可能。邮局没有准备，将无法处理那么多的邮寄投票输送量。”在同一天的记者招待会上，他还警告称要对内华达州提起诉讼，并暗示了邮寄投票相关的行政命令生效的可能性。特朗普以“邮寄投票是不正当选举”为由，连日来一直对扩大邮寄投票表示反对。 但是，美国邮政局当天通过声明反驳称：“邮政局完全有能力处理选举相关的所有邮件，包括因新冠疫情而增加的邮件量。”CNN引用斯坦福大学研究团队发表的研究结果，反驳了总统关于邮寄投票方式不利于共和党的主张，称“共和党和民主党都不会通过邮寄投票获利”。民主党总统候选人、前副总统拜登当天通过推特表示，“所有美国人应该在11月大选时安全地发声”，主张扩大邮寄投票范围。 选举形势越来越不利于特朗普。有分析指出，拜登确保了当选总统所需的选举人团数字“魔幻数字（270人）。美国国家公共电台NPR报道称，根据各州民意调查结果，前副总统拜登在538张选举人票中确保297张，将轻松击败特朗普（170张）。政治分析媒体《270能赢》（270towin）也预测说，如果按照目前的舆论，拜登和特朗普将分别获得278人和169张选举人票。 最近，美国检察机关以涉嫌金融诈骗罪对特朗普展开调查，对特朗普来说也是不利因素。据《纽约时报》报道，纽约检察机关3日向联邦法院提交了特朗普非法夸大本人所有的资产和房地产价值的资料。检方表示，从2016年特朗普涉嫌为性骚扰丑闻封口向受害女性提供金钱一案起头，扩大了调查范围。

한국어