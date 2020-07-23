随同B-1B展开关岛行动的美国战略司令：“遏制中俄”. July. 23, 2020 07:47. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，实际负责美国核武器运用的美国战略司令查尔斯·理查德（海军上将）最近亲自参加了被称为“死亡天鹅”的B-1B战略轰炸机在关岛展开的行动。 继最近大举出动航母和轰炸机进行南中国海军事演习后，全权负责“三大核力量”（洲际导弹、轰炸机、核潜艇）等核武器运用战略的美军首长亲自前往现场，实属罕见。有分析认为，这是对中国在东北亚的扩张亮出“红牌”，同时也是对坚持核威胁的朝鲜发出的间接警告。 美国战略司令部22日通过推特公开了身穿空军战斗服的理查德乘坐空中加油机，坐在操作人员旁边，观看给两架B-1B轰炸机加油场面的视频。理查德表示：“刚刚结束加油的两架B-1B现在根据‘动力十足的轰炸机展开战略’，正在飞往印度太平洋地区。” 18、19日接连从美国本土出发、部署在关岛安德森基地的4架B-1B中，有2架被派往了空中加油现场。当时，4架中的两架在韩半岛和日本附近的东部海域上与航空自卫队战机举行联合训练后，曾前往关岛。 理查德说：“只有美国具有向全世界任何地方投放战斗力的能力”，“这是遏制俄罗斯和中国等拥有强大力量的竞争国家的挑衅，维持区域内和平的核心要素（key）。”韩国军方相关人士表示：“这是对于以中国为后台、用核武器威胁韩美的朝鲜的默示性警告，决不要打进行挑衅的主意。” 此前，理查德在5月也曾表示：“现在竞争国、敌对国也在积极开发包括威胁美国、同盟国和伙伴的包括核在内的能力”，强调战略遏制失败时将进行“决定性应对”。

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