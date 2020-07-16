雷诺三星时隔4年推出SM6部分变更车型. July. 16, 2020 07:30. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 雷诺三星汽车15日公开了高级中型轿车SM6的部分变更(改款)车型“The New SM6”(图片)。这距离2016年SM6上市已过去4年时间。 全新SM6搭载了TCe 300和TCe 260引擎。TCe 300引擎是安装在雷诺三星高性能品牌Alpine和雷诺RS车型上的发动机，拥有225马力、同级最大扭矩30.6kg•m的力量。TCe 260引擎是由雷诺集团和戴姆勒共同开发的新型4缸1.3涡轮增压直喷汽油发动机。最高输出功率156马力，最大扭矩26.5kg•m(260Nm)。公司方面说明称，该车的燃油效率为13.6km/L(16•17英寸轮胎为准)，是国产汽油中型轿车中水准最高的。另外还增加了高原银、沙灰、复古红等新配色，在外观设计上也增添了新鲜感。 The New SM6在同级车中首次使用了“LED Matrix Vision”自适应头灯。这是前方摄像机能够自动识别行驶状况，并根据路况精确调节远光灯和内部LED的最尖端系统。大幅强化了车道保持辅助功能和无人驾驶第一阶段等行驶辅助系统。 价格方面，装有TCe 260发动机的SE为2450万韩元，Premiere为3265万韩元。另外，搭载TCe 300发动机的LE和RE的出厂价分别为3073万韩元和3049万韩元。

한국어