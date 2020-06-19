木筏和液化天然气运输船. June. 19, 2020 07:33. . 不久前，有关船的两则报道映入眼帘。一则是关于韩国承揽了有史以来最大规模的集中了最尖端技术的液化天然气运输船订单，一则是关于正在推动将原始渔船——木筏指定为国家重要渔业遗产。一个消息说，卡塔尔国营石油公司卡塔尔国际石油公司签订了在2027年之前完成的23万亿韩元规模、逾100艘液化天然气运输船的预订合同。液化天然气运输船方面，三家韩国造船公司占据世界90%的份额。比普通运油船昂贵很多的液化天然气运输船的这次订单，再次确认了韩国作为造船强国的面貌。 另一个消息是，正在推进把利用木筏采取石头海带的惯例列入国家重要渔业遗产的方案。在建造最尖端的超大型油轮和液化天然气运输船的造船强国中，竟然还有木筏？木筏是用原木编成的筏子。它在形态上比由原木船发展而来的、用加工板材制作的庆州雁鸭池木船（8世纪）更加原始。东海渔村现在还有坐着木筏采取海带的地方。也就是说，将几个还在活用的地方合并起来，指定为国家重要渔业遗产。在适应地区环境、社会风俗等长期形成的有形和无形渔业资源中，如果被认定具有保全价值，则由海洋水产部长指定。目前被指定的有济州海女渔业（1号）、宝城赤手渔业（2号）、南海竹防帘渔业（3号）、新安千日盐业（4号）、莞岛池州紫菜养殖渔业（5号）、抚安新安滩涂鱿鱼赤手渔业（6호）、河东光阳手抓河蚬业（7호）。 几年前曾调查过东海渔村。村里还有8条用原木编成的木筏，但并不当回事。其中一条每天都漂浮在海上。住在海边的一对老夫妇乘木筏采取海带维持生计。有一天，我跟在海边木筏的金氏老人攀谈起来。老人数说着木筏的优点。“因为底面扁平，很容易在水深浅的地方来回。如果是尖的，可以便于破浪前进，但一旦碰到乱石就会沉没。木筏是用原木做的，撞了也没关系。即使起了风浪，也不晃动，干活很轻松。”通过与老人的对话，我明白了，木筏虽然原始、朴素，但任何船只都代替不了它。 老人接着说。载满石头海带，想要安全乘坐，必须要浮力好。为此，将梧桐树去皮，晾干两三年。做木筏并不难，但要知道等到树干够了，耐心才是最高的技术。“我们村里的人为了打造木筏，提前种下梧桐树。把它砍下来后还要晾晒几年。木筏是用时间制作的船。我家墙根上晾着梧桐树呢。这家伙用完了，就得重新造。”老人年轻时做过传统潜水员，留下了潜水病。笔者离开村子后不久，听到了老人去世的消息。几年前就在墙根准备好的梧桐树失去了用武之地，修好的木筏被抬到了岸上。

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