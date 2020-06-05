启动日企资产出售程序……只有外交出面才能阻止韩日分裂 . June. 05, 2020 07:31. . 韩国法院1日对拒不接受日本强制征用受害者赔偿判决的日本战犯企业新日铁铸金株式会社（现日本制铁）下达了“公开送达”扣押资产决定书的决定。可以说，国内资产强制出售的程序已经启动。昨天，青瓦台表示，“怎么能掺和法庭的决定”，与之保持距离。日本政府发言人则表示，“将研究所有选项”，预告将采取报复措施。 尽管2018年10月韩国大法院下达了对新日铁铸金受害者的赔偿命令，但日本外务省没有将扣押决定书转交给相关企业，而是拖延一段时间后退回。对此，大邱地方法院通知日企领取文件，在送达期间的8月4日零时以后，法院可以采取后续措施。日本企业资产变现将使韩日关系走向最坏阶段，因此很早开始就令人担忧。在与强制征用受害相关的10件扣押申请中，如果继续下达出售其余9件的命令，韩日矛盾必然会逐渐激化。 在强制征用赔偿问题浮出水面后，日本政府以“应对本国企业财产权可能受到侵犯”为名，去年7月1日宣布了加强出口限制的措施。此后快一年了，韩日两国政府却只把时间放在通商当局之间的会议上，一直没有找到解决方法。两国的政治领导力和外交努力都没有解决的意志，这种说法更为恰当。 由于日本不响应韩国政府关于解除出口限制立场的要求，韩国政府决定重启世界贸易组织争端解决程序，两国外长只分别表达了遗憾之意。这样下去，人们越来越担心，相比去年宣布《韩日军事情报保护协定》结束以后的矛盾，会出现更大的乌云。 强制征用问题与韩国司法部的判断和日本政府对本国企业的保护发生冲突，因此两国首脑根据政治决断进行外交解决是不可避免的。但是，推说三权分立的青瓦台和因应对新冠疫情失败而软弱无力时依靠极右势力的日本首相官邸，并没有立即解决的迹象。日本的应对方式很有可能像往常一样粗暴，加剧我们的反感。但韩国政府应该避免再次提出处于有条件延长状态的《韩日军事情报保护协定》问题，与安保领域挂钩。现在还有两个月的妥协时间。外交上没有单方面的胜利。如果两国政府不改为解决问题的态度，而不是把问题搞大，韩日关系将不再有未来。

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