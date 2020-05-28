庆州皇南洞新罗古坟中出土“金铜鞋”. May. 28, 2020 07:43. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 庆尚北道庆州新罗古坟内时隔43年新出土了金铜鞋。 文化遗产厅27日表示，在庆州皇南洞120-2号坟(墓)中出土了金铜鞋和腰带装饰用银板、各种马具装饰等多种遗物。新罗金铜鞋不是用来在实际生活中穿的，而是为了办丧事而制作成的礼仪鞋。这是自1977年从庆州仁旺洞古坟群出土这种鞋以来，首次出现在庆州新罗古坟中。 一对金铜鞋是在埋葬尸体的脚上发现的。表面有“T”字形花纹，带有圆形金铜璎珞。截至27日目前，鞋子还没有完全挖出来，还在继续挖掘中。庆州皇南大冢南坟也曾出土过类似模样的金铜鞋。调查机关新罗文化遗产研究院高级研究员金权一表示：“金铜鞋的出现意味着埋葬在坟墓里的人极有可能是王族。” 另外，尸体的腿部还露出用于腰带装饰的银板，头部还发现了多块金铜璎珞。文化遗产厅表示，这些璎珞可能是戴在头上的冠或冠饰。随葬品有金铜马鞍桥和金铜马云珠等各种马上装饰、青铜烙铁、铁锅、各种陶器等。 皇南洞120号坟位于庆州大陵园一带。日帝强占时期被赋予古坟编号，但随着民宅的进驻，古坟遭到破坏，因此无法清楚地确认古坟是否存在。2018年5月进入挖掘调查的文化遗产厅和庆州市在去年调查120号坟的过程中，追加确认了120号坟的北侧和南侧有古坟的情况。

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