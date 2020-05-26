西部海岸不明身份的小艇，军方这一次也是在居民举报后才得知. May. 26, 2020 07:40. . 23日，当地居民在忠南泰安海边发现了疑似中国人偷偷乘坐而来的小船。接到居民报警后，军方和警方才通过周边监控录像确认两天前有人从不明船只上下来溜走，正在追查他们的下落。联合参谋本部昨天表示：“涉敌可疑性看起来很低。正在调查事情的原委。” 此次小型小艇的发现让人想起了去年6月朝鲜船只“等待归顺”事件。当时，朝鲜木船越过东部海上的“北方界线（NLL）”，在三陟港外等待天亮，一直到进入港口时，军队都没有掌握动态，接到居民报案后才出动。那次事件导致国防部长官道歉，对联合参谋议长进行了严重警告，并下令解除军团长的职务。 此次，负责海岸和海洋警戒的陆军和海军直到居民举报为止，两天来都不知道警戒线被突破的事实。尽管如此，军方只是反复强调“继续关注调查”，以“安保事项”为由回避具体谈及。这不得不说是想通过争取时间来回避责任论。 军队荒唐的警戒失败不仅仅是海岸警戒。今年以来，接连发生了民间人士擅自闯入镇海、济州海军基地和首都防卫司令部防空阵地的事件。连基本的警戒任务都这样稀松，又如何能阻止间谍渗透或武力挑衅？甚至有人讽刺说，连自己的部队都保卫不了，这样的军队又怎么能保卫领土和领海呢。 警戒失败与不断发生的军纪松懈事件不无关系。每当发生各种事件和失败时，军方都会承诺制定整顿军队纲纪的特殊对策，但总是以表态结束，现在甚至表现出急于逃避责任的姿态。现在需要从根本上自我盘点，军队为何到了成为事故多发烦心地带的地步。

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