金正恩“装填核武器”，给示意合作的南方闷头一棍. May. 25, 2020 07:43. . 朝鲜中央通讯社昨天报道称，朝鲜在金正恩委员长主持下召开了劳动党中央军事委员会扩大会议，“为进一步加强国家核战争遏制力，在高度激动的情况下运营战略武力，提出了新的方针”。朝中社还报道说：“采取了提高人民军炮兵火力打击能力的重大措施。” 虽然不知道朝鲜发表的“新方针”的具体内容，但是朝鲜由此进一步提高了对外威胁的程度。此前，朝鲜提及“高度激动状态”的对象是“人民军队”或“革命武装力量”。但这次明了地点出是“战略武力”，即核武器、导弹等战略武器。也就是说，朝鲜从去年底劳动党全员会议上警告的“核遏制力的经常性动员态势”更进一步，制定了启动瞄准、装填状态，随时可以直接发射核导弹的新方针。 朝鲜在用核导弹瞄准美国的同时，还通过“提高炮兵打击能力的重大措施”一同瞄准了韩国。对外威胁的意图在同时提拔核、导弹开发核心人物李炳哲和炮兵司令官出身的朴正天等军方人事安排中也很明显。朝鲜通过展示搭载核弹头的中远程导弹和超大型火箭炮等短程战术武器，表现出了要重启全方位对美、对韩挑衅项目的用心。 更何况，最近美中之间的矛盾达到了史无前例的程度。随着11月美国总统选举的临近，美国总统特朗普的“美国优先主义”对外政策将更加针对中国磨刀霍霍，甚至可能陷入军事冲突的危机。朝鲜一向把这种对抗和分裂的时期视作展示存在感的机会。以对外威胁和挑衅最大限度地提升紧张感，在面临破局之前进行戏剧性谈判的陈旧的纪录版，很有可能再次回归。 昨天是应对朝鲜炸沉天安舰的“5·24”对朝措施实施10周年的日子。韩国政府称“5·24”措施已经失去实效性，表明了积极推进南北交流与合作的意志，但朝鲜不仅没有回应这一手势，反而以更大的对外威胁予以回应。现在对于金正恩来说，他只是想着何时又如何伺机挑衅。对于这样的朝鲜，韩国政府没有一句警告，只是发出了柔和的信息。不知道这种态度是不是只会助长金正恩的误判和错觉呢？

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