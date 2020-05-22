时隔两个半月，KOSPI盘中一度突破2000点. May. 22, 2020 07:49. by 李建赫 gun@donga.com. 韩国综合股价指数(KOSPI)时隔两个半月在盘中突破2000点，呈现出上升趋势，连续5个交易日上涨。因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的全球性大流行病(Pandemic)股价开始下跌后，综合股价指数首次达到2000点，因此有分析称，金融市场在一定程度上摆脱了新冠肺炎疫情的冲击。 21日，KOSPI指数在盘中突破2000点后，终盘以1998.31点收盘，比前一个交易日上涨0.44%(8.67点)。综合股价指数达到2000点是自3月6日(收盘价2040.22)以来的首次。以收盘价为标准，也是当天以来的最高点。科斯达克指数(KOSDAQ)比前一天上涨1.02%，在连续3个交易日呈现上升趋势后，以年中最高点716.02点收盘。 韩国综合股价指数从3月9日下跌4.19%开始一路下滑，3月19日跌至1,457.64点。当时，因新冠肺炎疫情的扩散带来的忧虑达到高潮，再加上沙特阿拉伯和俄罗斯之间的原油增产战争的冲击，包括韩国在内的美国、欧洲等全世界的股市都坍塌了。 但是，21日韩国综合股价指数攀升到2000点，新冠肺炎疫情的扩散导致的股市跌幅相当一部分得到了恢复。美国道琼斯工业平均股价20日(当地时间)上涨了1.52%，回到了3月9日之前的水平。日本日经平均股价也于19日恢复至2万日元水准线，正在持续上升。 韩国综合股价指数的上升趋势是由个人投资者引领的。21日，个人投资者在有价证券市场净买入约2910亿韩元股票。外国投资者当天也买进了740亿韩元股票，连续3个交易日保持净买入势头。机构卖出了3900亿韩元规模的股票。 这可以解释为，新冠肺炎疫情扩散带来的冲击已经过了顶点，而且反映了今后经济将恢复而不是恶化的乐观展望。另外，投资者对最近具体化的新冠肺炎疫苗及治疗剂开发的期待感也起到了作用。 证券界认为，这主要是受各国央行释放大量资金，包括美联储(Fed)的零利率政策的影响。韩国投资证券研究中心负责人尹熙道(音)表示：“全世界都在释放资金，但因为没有地方投资，所以纷纷涌向股票市场。预计第二季度(4月~6月)企业业绩将比第一季度(1月~3月)有所下滑，股价不会继续上涨，而是会停留在目前的水平一段时间。”

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