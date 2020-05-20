与泰森进行复出战的霍利菲尔德：或将打一场没有KO的3分钟三回合慈善比赛. May. 20, 2020 07:46. by 李元洪 bluesky@donga.com. “自己正在考虑打一场没有输赢和KO的三回合慈善比赛。” 正在为与“核拳头”迈克•泰森(54岁)的复出战做准备的前世界拳击协会(WBA)重量级冠军伊万德•霍利菲尔德(58岁)表明了比赛构想。霍利菲尔德19日在接受英国《每日邮报》采访时表示，自己正在考虑打一场3分钟3回合的慈善比赛。因为是慈善比赛，将不分胜负，也不会出现KO的情况。按照霍利菲尔德的计划，两位选手的比赛不会攻击对方面部或腹部等部位，或者攻击，也会采取卸力后出拳的方式进行。预计，两人将展示各种拳击技术。这是考虑到50岁中后期的两位选手的年龄和健康而做出的决定。照此条件，整个活动也许成为“表演赛”，但两位传奇拳手在50多岁的时候再次向对方挥拳，这本身就会吸引球迷的关注。尽管如此，霍利菲尔德还是说：“如果对手真的对我重拳出击，我也会把他打倒在地。”如果比赛过程中气氛变得热烈，则有可能演变成意外的乱打战。 泰森能否接受，还是个未知数。但对志在票房的泰森来说，他可能会顺势答应下来。《每日邮报》称，两位选手一直在讨论细节条件。 霍利菲尔德的职业生涯战绩为44胜(29次KO)2平10负，泰森为50胜(44次KO)6负。两位选手曾在1996年和1997年进行过WBA重量级拳王争霸赛，两次都是霍利菲尔德获胜。泰森在1997年比赛时咬伤霍利菲尔德的耳朵，得到了“核牙”的污名。如果两位选手的比赛在今年内成行，霍利菲尔德和泰森将分别在9年和15年后再次登上拳台。

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