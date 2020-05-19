军纪崩溃、一再发生“看眼色争议”，令国民感到不安. May. 19, 2020 07:45. . 韩国军方以天气为由推迟了原定于今天举行的海上射击演习。军方表示，以朝鲜在东海岸发动武力挑衅为假想的陆海空联合射击训练，原本是秘密推进的，但由于天气恶劣而推迟到下个月。有媒体就此指出“这是在看朝鲜的眼色行事”，韩国国防部昨天反驳称，“军方的正常决策被歪曲和夸张了，好像是有其他因素在起作用似的”。 国防部强调，此次演习延期是考虑到气象条件的正常判断。”相信那是正确的。但为何出现这种解释，能否保证最近政府的对朝关系改善政策没有产生影响，令人怀疑。军队的训练受到置疑也不是一次两次了。前年，随着韩朝、朝美关系的急速发展，包括韩美联合军演在内的大规模军事演习实际上已被废除或压缩，人们对此的忧虑之声不绝于耳。 此次演习延期与朝鲜不久前抗议韩国海军、空军在西部海域的联合军演不无关系，这种分析不无道理。韩国《国防日报》在报道西部海域军演后，遭到朝鲜正式反对，青瓦台国家安保室随即召集军方相关人士召开了会议。青瓦台虽然表示“没有指责过军队”，但是召开没有计划的会议本身对军队来说可能是不小的压力。因此，突然下达东海岸训练延期的决定，势必会导致各种说法。 此次演习是陆海空军动员炮兵战斗力、攻击直升机、战斗舰、战斗机对海上目标进行实射打击的训练，原本在江原道高城进行，后来改为庆尚北道蔚珍。和朝鲜反对的西部海域军演一样，此次军演完全不违反《9·19军事协议》。尽管如此，国防部对演习本身却藏着掖着。 有人声称，由于各种演习的取消，韩国军队连基本的应对态势都被削弱，已经丧失了作为“战斗军队”的功能。上周，前方师团在进行迫击炮射击训练时，发生了炮弹偏离弹着地点1公里以上的发射事故。朝鲜军人枪击韩国哨所时，韩国军队的K-6重机关枪出现故障的事实，也是在几天前才被公开的。最近，各种军纪紊乱事故不断，必须检察，这是不是因为我军急于管理的现实。

한국어