从最早的原创歌曲《落花流水》到《IDOL》，将展出共190首曲子的歌词. May. 15, 2020 07:39. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “江南月明，在你曾玩耍的地方/她的容颜被云遮挡住了/在勿忘草发夹山丘孤独地站着/独自一个人孤零零地熬过这浮夜” 这是无声电影《落花流水》(1927年)的同名主题歌。据悉，这是我国最早的原创大众歌曲。曾是无声电影辩士的金曙汀(1898~1936年)创作了歌曲和歌词，聚集巨大人气，于1929年正式发行。当时唱的歌词叫“歌谣诗”“咏唱诗”，可见诗就是歌词，歌词也能立马变成诗。像“水面ㅼㅡㄴ(浮在)”和“ㅺㅐ울 ㅼㅐㅺㅏ지(醒之前)”这种如今不再使用的标记方式也可以看出来。 国立韩文博物馆(首尔龙山区)从15日开始到10月18日将举办企划特别展《用歌词-旋律承载生活》。这是全面反映大众歌曲歌词的展示。从《落花流水》到防弹少年团(BTS)的《IDOL》，伴随着190多首大众歌曲的歌词，各种唱片和歌词纸、歌词册、录音机等共222件展品将于观众见面。 “弥阿里，眼泪汪汪的你越过的离别山岗/战争的硝烟弥漫，让人睁不开眼，此刻的你一个人郁郁独行...” 这就是半夜月(原名朴昌吾)作词的《断肠的弥阿里岭》(1957年推定)。据韩文博物馆透露，1950年代，通过抚慰战争和分裂的痛苦的这种歌曲和通过“美8军表演”等传入的《NIlili Mambo》(1957年)等歌词受到了人们的喜爱。《擦鞋童》(1954年)中轻快的歌词“你好，请用鞋油擦一下皮鞋”的背后隐藏着投身职业前线的战争孤儿的痛苦。20世纪60、70年代，表现城市华丽成长和理想的《与你一起》(1972年)和表现在急剧产业化过程中产生的疏远感和乡愁的《故乡车站》(1972年)等十分流行。像这样可以一眼望尽歌词的变化和不同时期的特点。

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