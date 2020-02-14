病毒可以動搖的經濟. February. 14, 2020 07:43. by 許鎮碩記者 jameshuh@donga.com. 在沒有受到過太多限制活動自由的體制下出生的我們，有壹些認識不到的東西。也就是說，我們想與陌生人見面、壹起做點事情的行為本身，就是經濟的主要動力。 由於新型冠狀病毒事態，再次突顯了見面的經濟重要性。西歐的經濟學家們為了加深對此的理解，經常舉出中國維持集體生活體制的開放化以前時期的事例。上世紀90年代初期，記者親眼見到中國氣象局的工作人員，他們都生活在公寓裏，同壹家餐館，同壹間辦公樓。經濟學家們說，對那些長期處於這種狀態的人來說，即使給他們現在的手機、汽車和化妝品，也不會有什麽效果。因為認識的人都在同壹個圈子裏，大家都穿著同樣的制服生活，所以經常用手機、打扮帥氣的機會也很少。 雖然仍然沒有切身的感受，但看到街上人跡罕至的中國武漢市內的街頭照片，甚至會感到恐懼。在韓國，隨著人們不願見面，百貨商店和演出場等場所的經濟也出現萎縮。要跟陌生人見面，才會覺得需要茶館、餐廳、汽車、手機等。 如果新型病毒對人類沒有危害，人們的生活就會維持下去。但是，從因肉眼看不到的病毒而發生人員死亡的瞬間開始，情況就不壹樣了。即使是出於可能對免疫力低下的人會造成很大危害的想法，人們也會減少行動半徑。在這種情況下，韓國不斷出現治愈患者，真是萬幸。只要不發生感染者突然增加、超出醫院收容能力的事情，那麽治療感染癥也不會有什麽問題。雖然現在斷定安全還為時尚早，但似乎可以減少對病毒的茫然不安。因為要防止因為經濟萎縮、平民經濟等脆弱環節首先爆發的事情發生。 新型病毒事態也給與中國有很多交流的韓國提出了值得思考的問題。病毒使韓國的汽車工廠停產。雖然不是重要零部件，但供貨都集中在中國，導致中國國內物流和生產壹出現問題，工廠就被迫停工。地震等災害較多的日本為了穩定運營而管理供應網，而不是眼前的經濟性。 對新登場的共享經濟產生的影響，也要借此機會進行思考。由於擔心病毒傳染，路上停著共享自行車和共享滑板的情況有所增多。乘坐大眾交通工具的人中，因害怕把病毒傳染給家裏而使用私家車的人越來越多。共享經濟要想站穩腳跟，就必須應對傳染病。 由於生產差池和國內消費萎縮等原因，外國經濟機構正在下調韓國的經濟增長率預測值。如果經濟增長率因病毒而下降，政府就要準備經濟扶持政策，這裏必然要動用降低利率的貨幣政策。如果利率下降，將成為推高房價的因素。到目前為止，這只是預測值。為了不讓經濟副作用擴大，政府、企業、個人等各經濟主體應該尋找均衡點。總統連日來不斷發出“沒有必要過度不安”的信息，也是出於這樣的原因。 希望政府當局因這壹次機會能夠認識到，限制人類活動的因素不僅僅是病毒。政策和制度應該著眼於使人們能夠見面、自由地進行經濟活動。

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