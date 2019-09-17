在美國刮起旋風的捷恩斯明年起將在歐洲亮相. September. 17, 2019 07:21. by 金道炯 dodo@donga.com. 據悉，現代汽車決定將自家旗下豪華車品牌捷恩斯(Genesis)明年進軍歐洲市場的時間定在明年。現代汽車計劃利用在美國獲得良好反響的捷恩斯，全面攻占用環保車取得成果的歐洲市場。現代•起亞汽車憑借運動型多功能車(SUV)電動車“KONA(科納)”和“NIRO(尼羅)”等，今年上半年(1~6月)在歐洲環保車市場售出了2.3萬輛電動汽車，比去年同期增加了兩倍以上。 現代汽車高層負責人10日(當地時間)在德國法蘭克福梅賽開幕的“第68屆法蘭克福汽車展(IAA)”上接受本報記者采訪時表示：“捷恩斯將於明年來到歐洲。” 現代汽車集團首席副會長鄭義宣今年年初通過新年賀詞正式公開了捷恩斯進軍歐洲、中國市場的消息，但現代汽車並未透露具體時間。 捷恩斯品牌以G90為龍頭，銷售G80和G70等轎車車型，計劃11月中旬推出首款SUV—GV80。換句話說，捷恩斯明年進入歐洲市場後，可以憑借從轎車到SUV的產品群來占領市場。現代汽車上月在美國市場售出1000輛以上被選為“2019北美年度車型”的捷恩斯G70，使捷恩斯的整體銷量比去年同期增加了近三倍。 現代汽車上月在德國紐博格林測試中心舉行的檢驗新一代戰略車型性能的“Track Day”活動中，5款車型中包括3款捷恩斯車型，吸引了人們的視線。據悉，當時現代汽車還研究了讓新一代戰略車型最適合歐洲道路環境和條件的方案。

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