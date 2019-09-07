二手交易收益可觀，陷入“生意味”. September. 07, 2019 07:45. by 申熙哲記者 hcshin@donga.com. 30多歲的尹某之前住在首爾松坡區可樂洞，今年年初他搬到江南區水西洞的新婚房，首次接觸了移動二手交易平臺“胡蘿蔔市場”。在尋找處理棄物的方法時，他知道了可以與居住地附近的居民直接進行交易的方法。尹某從燃氣竈(7萬韓元)開始，以各種價格出售百葉窗(1萬韓元)、星巴克日記本(6000韓元)、婚鞋(3000韓元)、健力士(GUINNES)啤酒杯(500韓元)等，開始嘗到做生意的甜頭。 最近，包括作為活動商品收到的Galaxy S10e新智能手機(50萬韓元)在內，三星空氣凈化器(23萬韓元)、腿部按摩器械(8萬韓元)、風衣(3.5萬韓元)等都賣了。就這樣，僅最近8個月就賺了96萬韓元左右。對此，尹某說：“一件一件地處理沒想到會變成錢的東西，賺錢的滋味真心不錯。” 隨著越來越多的用戶在二手交易平臺上陷入“生意味”，二手交易市場不斷發展壯大。繼“閃電集市”(2010年上市)、“胡蘿蔔市場”(2015年)之後，又推出了韓國國內最大規模的“二手國家”(2016年)移動服務，二手市場的規模正在進一步擴大。二手國家的年交易額從去年的2.8421萬億韓元(Naver Cafe+Mobile)增長到今年的3.5萬億韓元。在業界排名第二的胡蘿蔔市場，年交易額也從2016年的46億韓元增加到了去年的2178億韓元，到今年8月也達到了3393億韓元。 淑明女子大學經營學教授徐勇九(音)表示：“為了彌補因經濟不景氣而減少的可支配收入，越來越多的人開始出售還可繼續使用的產品來獲取收益。二手交易平臺非常發達，再加上與過去不同，認為二手交易是時尚消費的消費者增加，供需開始脫節。” ○ 二手交易月收入20萬~30萬韓元，收益持續增長 在二手交易平臺上不斷銷售商品的他們，月均收入大概在20萬~30萬韓元左右。雖然每個人有差異，但這是在持續出售不使用的物品、禮物、贈品等時可以獲得的金額。二手國家室長柳承勛(音)表示：“搬家旺季是會員收益大增的時期。有些會員以二手交易為副業，然後直接轉行。” 家住首爾松坡區的30多歲的上班族金某在整理子女的物品時，開始沈迷於二手交易的樂趣之中。繼嬰兒床、嬰兒車之後，又出售了以教育為目的電視機，在過去2年裏賺了432萬韓元。最近，可以購買5000多韓元飲料的星巴克•咖啡豆免費飲料優惠券經常以3000多韓元的價格出售，從而獲得收益。金某說：“因為有很多外部會議，經常喝咖啡，因此就會以比較低廉的價格出售當時產生的優惠券來攢錢。” 二手交易銷售人員告訴我，不需要的東西成為某些人需要的東西，感受到了雙贏體系的魅力所在。美容企業從業者20多歲的盧某因海外直購商品的鞋號不合適，在二手市場銷售。她持續推出自己收到的禮物中用不到的東西，從2011年11月到今年8月，僅8件禮物交易額就超過200萬韓元。盧某說：“這本來是家裏只能占位置的東西，但能賺錢很好，買主覺得能以更低廉的價格買到自己想要的東西，也覺得挺好的。” ○ 進化的賣方和買方 與以往二手交易不同的是，賣家和買家的水平在多方面有所提高。銷售人員在各大二手交易平臺上對“口碑管理”傾註了大量心血。因為隨著購買者評價的累積，出現的“等級(二手國家是顏色、胡蘿蔔市場是溫度)”會提高交易成功率。崔賢京在二手國家擁有700多名老主顧，育兒休假後每月收入可達80萬~120萬韓元。崔某說：“有時會找到顧客想要的東西上傳，詳細回答顧客的問題，進行溝通，結果收益增加了。” 不亞於專業銷售商的技巧也正在被利用。她解釋說，從不同角度上傳產品照片，至少8張以上，坦率地表明“傷口等瑕疵”，對提高信賴度非常重要。二手國家用戶樸某說：“我們把去泰國旅行後剩余的當地貨幣按單位多少進行拍照上傳，甚至還寫上了出租車乘車或酒店小費等各種情況的活用方法進行銷售。” 購買者已經擺脫了單純低價購買產品的水平，正在考慮轉賣商品時的價格。經常通過二手交易購買孩子玩具的鄭某去年在二手市場購買兩套40本的童話全集時猶豫了一會兒。因為在總共80本中缺少了2本，所以以後再出售時可能很難收到應有的價格。鄭某說：“因為當時比較急，又嫌麻煩，所以就直接買了，但是考慮到再出售，在全集系列的情況下，很多媽媽都只買沒有缺冊的所謂的‘A級’。” 購買者預防詐騙的技巧也在不斷積累。還必須直接與賣家通話，獲取語音等證據，查詢二手國家提供的賣家“欺詐履歷”，或在快遞交易時使用“安心結算”服務，而不是當面交易。安心結算服務是指，購買者會先向Inicis等安全結算服務公司匯款，領取商品後按“購買確定”鍵才會向銷售者匯款。

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