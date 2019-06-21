“品質創新”的捷恩斯-起亞-現代在美國新車評價中包攬前三名. June. 21, 2019 07:30. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車集團旗下的捷恩斯(Genesis)、現代、起亞三家品牌在美國著名市場調查企業的新車質量調查中，繼去年之後再次占據了前三位。在以美國消費者為對象進行的調查中，三家品牌一直保持領先地位。在這種情況下，現代•起亞汽車在美國市場的占有率連續兩個月保持在8%以上，呈現銷售恢復趨勢。 20日，現代汽車集團在美國市場調查企業“JD Power (J.D power)”19日公布(當地時間)的“2019新車質量調查”中表示，捷恩斯連續兩年榮登綜合排名首位。 JD Power新車質量調查始於1987年，此次調查是以14個豪華品牌、18個普通品牌等32個品牌、257款車型為對象進行的。從去年11月開始到今年2月為止，將3個月期間乘坐在美國銷售的新車的顧客的質量不滿事例綜合起來，以給每100輛車的不滿件數打分的方式進行，因此分數越低，滿意度越高。 捷恩斯今年獲得63分，比去年改善了5分，在豪華品牌中超過德國保時捷(第15位)、日本雷克薩斯(並列第8位)等，連續3年保持了第一的位置。此外，捷恩斯G70還以“緊湊型豪華車型”第一名的身份獲得了“最佳品質獎”，大幅領先排在第二位的豪車品牌林肯(84分)。 起亞汽車也以70分在普通品牌領域占據了第1位，在全體品牌標準上也繼捷恩斯之後，登上了第2位。起亞汽車在普通品牌中連續5年占據首位。準中型轎車K3(當地名Forte)和小型運動型多功能車(SUV)Sportage(獅跑)等4款車型在各車型中都占據首位，獲得了最佳品質獎。現代汽車也以71分位居普通品牌第2位和全體品牌第3位。現代汽車的新勝達(New SantaFe)在中型SUV車型中連續兩年獲得最佳品質獎。 現代汽車集團的一位有關負責人表示：“切實證明了最近上市的汽車的質量競爭力，在語音識別、藍牙等車載娛樂領域也名列前茅。同一機構對3年裏乘車的顧客進行調查的汽車耐久性調查成績今後有望進一步提高。”現代汽車和起亞汽車在JD Power今年年初發表的耐久性評價中曾在31個品牌中並列第8位和第10位。 在這種情況下，現代汽車最近在最大市場之一的美國的銷售業績也呈現恢復勢頭。現代•起亞汽車上月在美國市場的占有率為8.1%。繼4月創下8.2%的占有率後，自2016年11月以後，兩年半以來首次在美國市場連續兩個月保持8%以上的占有率。 業績的恢復趨勢是現代汽車的途勝、新勝達和起亞汽車的Telluride等SUV車型善戰所取得的成果。現代•起亞汽車繼通用(GM)、福特、豐田、菲亞特克萊斯勒、本田、日產•三菱之後，在美國市場的占有率排在第7位。 大林大學汽車系教授金必洙(音譯)表示：“美國今後仍將是傳統內燃機汽車可以長期銷售的市場之一。現代汽車在質量競爭力方面取得充分的成果，因此，通過有效的營銷和適當的新車投入，與銷售業績聯系起來，這一點非常重要。”

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