“神之國度”希臘收藏的數百件國寶級文物將首次來到韓國. May. 21, 2019 07:45. by 柳原模 onemore@donga.com. “神之國度”希臘的數百件國寶級文物將首次來到韓國。 希臘文化體育部作為國家間文化交流的一環介紹的特別展“希臘寶物展，從阿伽門農到亞歷山大大帝”將從下月5日開始在首爾瑞草區藝術殿堂Hangaram美術館2層舉行。此次展覽精選了希臘全國24家博物館展出的350多件珍貴文物。這是希臘博物館收藏的文物首次來到韓國。這些文物由從新石器時代的遺物到百花齊放的希臘中興時期的陶瓷、金屬雕刻、首飾、金銀、象牙等多種材料組成。 把公元前3000年左右希臘的青銅器時代稱為“愛琴海文明”的相關文物將最先迎來遊客。愛琴海文明是克裏特島、基克拉德斯群島、希臘本土之間的文化交流和該地區文明的統稱。此次展出的“金牛頭酒杯”是最能體現在克裏特島繁榮發展的米諾斯文化宗教儀式的作品。據說，視金牛為神聖之物的米諾斯人通過牛頭上的兩個洞讓酒通過，展開了崇拜儀式。如果錯過可以觀察當代米諾斯人的衣食住行的《阿克羅蒂裏少年壁畫》，就很可惜了。 在公元前17世紀至公元前12世紀繁盛的邁錫尼文明(Mycenean Culture)。有傳說說，邁錫尼曾兩次打敗強勁的對手城市國家特洛伊。正如重視軍事文化的歷史一樣，以《阿伽門農的黃金面具》、《包含與獅子搏鬥的場面的金印章》等刻畫堅韌的形象的文物為主。 與流浪詩人荷馬的希臘神話相關的遺物也非常有趣。與荷馬的頭像一起，他創作的希臘神話中登場的奧林匹斯諸神的雕像也將亮相。另外，據說是作為禮物贈送給在古希臘奧運會上奪冠的選手的、裝有橄欖油的Amphora(雙耳瓶，黑畫式陶瓷器)也將被公開。 除此之外，在亞歷山大大帝的父親、引領希臘中興時期的馬其頓國王菲利浦二世時期制作的華麗的黃金花冠和金耳環、以及刻畫亞歷山大大帝形象的雕像等眾多華麗的文物也吸引了人們的視線。展覽將於9月15日結束。票價方面：成人1.5萬韓元、青少年1.1萬韓元。

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