新型冠状病毒改变日常生活，要把它可以当作革新卫生文化的契机，但不能因此萎缩. February. 15, 2020 08:38. by / /. 新型冠状病毒肺炎新增患者已连续4天没有出现，截至14日，患者人数仍停留在28人。据悉，其中7人已痊愈出院，其余21人除正在接受肺炎治疗的1人外，均处于稳定状态。从一周前开始，检查对象剧增，每天检查800名患者，但与忧虑不同，并没有新增患者。在忠清南道牙山和忠清北道镇川进行隔离生活的700名中国武汉侨民中，第一批撤离的367名韩国人全部被判定为阴性，将于今天被解除隔离。其余侨民也将于明天进行最终检查后结束隔离。 防疫当局表示，“现在还不是平稳局面，不能过于乐观”，但有评价称，与连死亡者统计都受到怀疑的中国和游轮管理失败的日本相比，相对而言韩国应对得比较好。截至14日零时，中国累计报告死亡病例1380例，确诊病例63851例。包括218名游轮确诊患者在内，日本共有247名患者。13日，一名据推测属于日本国内感染的80多岁女性死亡，医疗团队也确认遭到了传染。 政府虽然在事态初期因为马后炮应对而出现了混乱，但是看起来是相对稳定的管理。最重要的是，此次事件成为一个契机，使人们切实感受到在没有疫苗和治疗药物的传染病预防中日常保健习惯的重要性。据说，由于戴口罩和洗手，不仅是新型冠状病毒肺炎患者，连带冬季的代表性传染病——流感患者的数量也大幅减少。要养成经常洗手、分开吃东西、咳嗽时用袖子捂住、用口罩防止感染的礼仪和习惯。如果出现呼吸器官症状，应该改变职场文化，让职员不用看脸色就能休息。 中国国内感染事态预计将长期化，因此，韩国新冠肺炎疫情是否结束无关，经济将陷入低谷。由于游客锐减，原本熙熙攘攘的市场和餐馆空无一人，不少花卉农户因毕业和入学典礼的取消而陷入困境。预计真正的冲击将在17日以后正式出台的国内外经济指标中反映出来。政府要尽全力减少对经济的影响，国民也要遵守政府的防疫方针，该上学的上学，该市场的去市场，该参加庆典的参加庆典，为恢复经济活力而齐心协力。

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