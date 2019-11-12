韩国挑战U-17世界杯史上首次四强失败，八强战不敌墨西哥惨遭淘汰. November. 12, 2019 08:45. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 韩国17岁以下足球代表队止步于该项赛事的半决赛门槛前面，无缘创造队史最好成绩。 11日，在巴西维多利亚的埃斯塔吉乌克莱伯安德拉吉举行的国际足联(FIFA)17岁以下世界杯8强赛上，韩国队以0比1负于墨西哥队。2009年在尼日利亚大赛上韩国队曾闯进8强，创下队史最好成绩，此次试图更进一步，但遗憾地结束了挑战。 墨西哥队是在该比赛上取得2次冠军(2005年、2011年)，1次亚军(2013年)的传统强队，但韩国队当天展开了毫不逊色的对等比赛。控球率达到49%，与墨西哥队势均力敌。虽然在射门次数上以10次落后于墨西哥(13次)，但在有效射门次数上，韩国队反而以3比2领先。 韩国队本场运气不佳。上半场第14分钟，崔敏书(浦项制铁队)接到从后场突然传出的长传后，在墨西哥队防守阵容还没有完全站稳脚跟之前突然射门，球被横梁挡出，未能得分。上半场第17分钟，严志成(锦湖高中)的远射也稍稍偏出了球门。雪上加霜的是，上半场第36分钟，在制空权上占据优势的中后卫洪成旭(釜庆高中)因脚踝受伤被替换下场，给后防线增加了负担。 墨西哥队只有两次有效射门，其中一次就造成了进球。下半场第32分钟，路易斯右路传中，下半场第19分钟替补上场的阿维拉头球破门，攻入制胜一球。 主教练金正秀(音译以上)表示：“随着比赛的进行，球队的状态越来越稳定，但很遗憾停止了挑战。通过此次大赛积累了很多好的经验，希望大家继续支持今后有着很大发展潜力的年轻球员们。”

한국어