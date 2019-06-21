京畿双层巴士下月起可在南山1号隧道通行. June. 21, 2019 07:29. by 李景振记者 lkj@donga.com. 进入今年下半年以后，京畿道广域公交车中的双层巴士将可以在首尔南山1号隧道通行。南山1号隧道收费站顶棚的加高工程已于17日结束。 京畿道20日称，京畿道广域双层巴士高度为3.99米，但南山1号隧道市中心方向收费站的天棚高度仅为3.50米。因此，双层巴士虽然可以从汉南大桥北端进入隧道后通过，但不能离开收费站，无法通行。但通过施工，收费站顶棚比双层公交车车身高度要高，问题得以解决。 京畿道决定从下月开始在途经南山1号隧道的现有线路公交车(5000、5005、4108次)中把8辆转换为双层巴士运行。 目前，在龙仁、城南、水原、华城等京畿南部地区共有12条线路，166辆广域巴士正在南山1号隧道通行。

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