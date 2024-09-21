首都圈接連發生70多歲高齡司機引發的交通事故，共造成6人死亡. September. 21, 2024 07:34. by 朱賢宇記者、高陽=徐智媛記者 woojoo@donga.com. 20日，首都圈接連發生70多歲高齡司機引發的交通事故，導致2人死亡等死傷者層出不窮。有人指出，隨著高齡駕駛者的劇增，相關事故也在持續，因此擴大返還駕照獎勵等對策迫在眉睫。 20日，據首爾江北警察署透露，當天上午10時32分左右，壹輛黑色捷尼賽思轎車沖向江北區彌阿洞的壹家漢堡店。在此次事故中，在人行道上行走的壹名80多歲女性接受了心肺復蘇術（CPR），被送往城北區的壹家醫院，但最終死亡，70多歲的司機等5人受傷。據悉，司機鼻骨骨折，正在醫院接受治療，其余4人輕微受傷。警方調查結果顯示，該車在行駛途中突然橫沖直撞，撞上道路中央的鐵柵欄和林蔭樹後，沖向商業街。 同壹天淩晨4時55分左右，在京畿高陽市壹山東區城石洞的壹條道路上，70多歲司機駕駛的柯蘭多運動型多功能車（SUV）撞上了手推車中裝有廢紙的60多歲女性，導致後者死亡。據悉，該女性穿著反射車輛燈光保護行人的熒光背心，但司機在接受警方調查時陳述稱“沒有看到手推車”。據悉，司機沒有處於飲酒狀態。 當天上午8時17分許，在京畿龍仁市處仁區麻坪洞，壹名70多歲的男子駕駛的汽車沖向人行道，壹名50多歲的女性行人因骨折等重傷被送往醫院。據調查，該司機在行駛通過沒有信號的十字路口時，為了避讓從左邊直行的面包車，在轉動方向盤時沖向人行道。 20日，就高齡駕駛者事故，首爾市和國民權益委員會舉行了討論高齡駕駛者駕照制度改善方案的討論會。在討論會上，首爾大學環境研究生院教授韓相鎮（音）表：“不同年齡段的駕照返還獎勵要有差別”，“比起農村，應該把返還駕照的權重放在城市居住高齡者的駕照返還上。”有人指出，應通過政府和地方自治團體值得討論的政策有條件地強化駕照制度及行人安全設施等。

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