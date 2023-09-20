擴大生活補助對象，明年將放寬至中等收入的32%. September. 20, 2023 09:38. by 趙健熙 becom@donga.com. 隨著基礎生活保障制度的生活補助對象擴大到中等收入的35%，生活補助領取者將增加約21萬人。隨著明年中等收入上調6%，每月領取的金額最多也將上漲21萬韓元（以4人家庭為準）。 政府19日發表了包含上述內容的《第三次基礎生活保障綜合計劃（2024~2026年）》。由生計、居住、醫療、教育補助構成的基礎生活保障制度是以貧困階層為對象的社會安全網。增加基礎生活保障制度的對象，提高補助金是強化現政府的國政課題“弱者福利”。 保障最低生活費的生活補助對象自2017年以後首次擴大。生活補助的標準是按照收入順序排列家庭時中央值的“中等收入”。隨著明年將中等收入30%的現行標準放寬到32%。領取者將從今年的159.3萬人增加到明年的167.8萬人。隨著今年4人家庭中等收入（572.9914萬韓元）的上漲，供需額也從每月162萬韓元上漲到183萬韓元。政府計劃到2026年為止，將生活補助對象擴大到中等收入的35%（共180.7萬人）。 由國家支付醫療費的醫療補助對象維持在中等收入40%的水平。相反，實際上將廢除重癥殘疾人的撫養義務人制度。父母和子女、配偶只要年收入不超過1億韓元，就可以享受醫療費優惠。保健福利部長官趙圭洪（音譯）表示：“將進壹步提高貧困層的最低生活水平，積極消除貧困死角地帶。”

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