如果女朋友和AI墜入愛河. August. 19, 2023 08:37. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 如果傾訴所有苦惱的最好的朋友和自己的女朋友談戀愛，會是什麽感覺呢？更何況，如果那個朋友是人工智能（AI）會怎麽樣呢？ 這是獲得1998年布克獎等世界聞名的英國小說家在2019年推出的科幻（SF）長篇小說。作者提出了挑釁性的問題。AI和人類能成為朋友嗎？AI和人類有什麽不同？ 故事背景發生在英國倫敦。30多歲的青年查理在小而簡陋的公寓裏通過股票交易維持生計，壹天天混日子。在飽受生活無聊折磨的當時，人類最早的AI“亞當”出現了。查理把母親去世時留下的遺產全部拿出來，買了亞當。 亞當的完成度很高，乍壹看很難與人類區分開來。心臟跳動，體溫溫暖，皮膚光滑。說話的聲音不是內置揚聲器，而是利用呼吸、舌頭和牙齒發出的。亞當能感到羞恥，甚至要求穿能遮住自己裸體的衣服。亞當也很聰明，查理做菜時會推薦烹飪方法。還經常給查理做戀愛咨詢，非常親切。查理以亞當的建議為基礎，與暗戀已久的鄰居米蘭達交往了。 查理與米蘭達吵架的某壹天，亞當走進米蘭達的房間。米蘭達和亞當分享愛意，查理目睹了這壹切。感到嫉妒的查理關掉了亞當的電源，後悔後又重新打開了。像是從睡夢中醒來似的，打開電源後蘇醒的亞當看著查理坦白了，說自己愛上了米蘭達。 小說對AI技術沒有字字句句地進行說明。相反，查理在相信亞當的過程中感到背叛，並深入挖掘嫉妒的感情。雖然查理主張被像朋友壹樣對待的亞當背叛了，但平時查理對待亞當的行為就像使喚仆人壹樣，這壹點也很耐人尋味。這似乎是在警告只把AI當作工具的人類，AI沒有遵守倫理道德規範的可能性。在掀起生成型AI熱潮的最近，各種信息撲面而來。作者在接受出版社采訪時表示：“其實，所有科幻小說可以說都是關於現在的故事。”

한국어