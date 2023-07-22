韓美日首腦會談將於8月在華盛頓舉行……新安保體“東北亞三角”會出現嗎？. July. 22, 2023 07:47. . 據悉，韓美日三國首腦會談將於下月18日在美國華盛頓近郊的總統別墅戴維營舉行。這是三國首腦首次在出席多邊國際會議的契機之外聚在壹起舉行三方會議。總統室表示：“將就對抗朝核的安保合作和全球供應網合作等主要議題進行密切的討論。”在這種情況下，朝鮮就美軍戰略核潛艇停靠釜山港壹事威脅稱：“這符合根據我國核武力法令使用核武器的條件。” 韓美日首腦經常在國際會議上會面，但像這樣單獨聚在壹起是為了展示三國合作進入了新的階段。拜登總統邀請韓日兩國首腦到現代史上的重大歷史外交現場戴維營，也是為了在此次三方會晤中賦予特殊意義。也有分析認為，這是不是考慮到了超越今後三國首腦會談的定期化，成立新的三角協議體“東北亞三角”。 事實上，三國合作早已啟動，但由於韓日之間的競爭和矛盾，以美國為中心的兩個雙邊同盟並駕齊驅。但是隨著朝核威脅的高度化，三國安保合作的必要性進壹步提高，因此最近韓日雙邊關系也取得了急速進展，奠定了堅實的基礎。最終導致韓美日“三角”體制的就是朝核和導彈的威脅。 朝鮮最近也在韓美核磋商的組第壹次會議前後進行了導彈武力示威。朝鮮前年進入戰術核武器實戰部署階段，去年還制定了將先發制人的核使用正當化的法令；前天甚至對美國戰略核潛艇的進入釜山進行了先發制人的核攻擊。威脅的增加會帶來同盟的強化。朝鮮的挑釁和威脅程度越高，只會招來戰略轟炸機、航空母艦、核潛艇等更多的美軍戰略資產。 拜登政府希望繼美國、日本、印度和澳大利亞四國協議體“四方安全對話”和美國、英國和澳大利亞的核潛艇同盟“奧庫斯”之後，將韓美日三角體制發展成為牽制中國的安保協議體。中國肯定會做出敏感的反應，而且還會使韓中關系緊張。戰略坐標的移動不可避免地出現摩擦，減少摩擦才是外交力量。韓國面臨著不與最大貿易國反目成仇，引導其發揮解決朝核問題的建設性作用的艱巨課題。

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