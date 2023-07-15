用戰後重建經驗幫助烏克蘭，但不要無禮地宣稱“66萬億韓元的機會”. July. 15, 2023 07:54. . 韓國和波蘭總統13日在華沙舉行首腦會談，決定共同推進烏克蘭戰後重建事業。其內容是，從今年9月開始組建副部長級磋商機制，挖掘並推進共同事業。總統室在當地舉行的新聞發布會上表示：“烏克蘭政府正在推進超越修復受損的‘重建’而是升級國家系統的‘新建’，事業規模超過2000萬億韓元，韓國至少會有66萬億韓元的機會。” 圍繞預計世界最大規模的烏克蘭重建市場，各國政府和企業展開了激烈的暗中競爭。歐盟和7個發達國家今年年初成立了多邊援助平臺，美國、意大利、德國等從去年開始提出了多種重建事業計劃。韓國三星物產和現代建設也在通過智能城市和小型模塊核反應堆參與重建。戰後在廢墟中奮起數十年來開發新城市的韓國，擁有不亞於任何人的重建技術。政府和企業都應該迅速行動起來，為焦土化的烏克蘭重建貢獻力量。 總統室當天提出的數字中有不可靠的部分。此前，政府公布的事業規模在10年間為1200萬億韓元。但是這次說是可能會有無法計算的需求，預計將達到2000萬億韓元以上。韓國至少有66萬億韓元機會的預測，似乎有點樂觀。美國和歐洲向烏克蘭支援數十億至數百億美元積累了股份，而且在當地設有合作法人，因此接近性也很有利。現在與其說是出於希望的想法，不如冷靜地加強政府間合作，為企業提供進軍的機會。 昨天早間新聞刊登了在戰場上失去雙眼、雙臂、壹條腿的烏克蘭軍人和緊緊抱著他的妻子的照片。為了不讓堅持無盡的戰爭的人們認為“想利用別人的不幸機會撈壹把”，應該慎重地發表“至少66萬億韓元的機會”等公開聲明。把戰後重建當作經濟機會之前，首先更應是確認人類之愛、增進友誼的機會。這才是烏克蘭在教科書中記載並學習的“漢江奇跡”國家應有的形象。

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