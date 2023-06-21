“高考方針劇變令人不安”……考生和家長去補習班學習比以前還要勤. June. 21, 2023 07:56. by 崔勛鎮記者、金寶拉記者 choigiza@donga.com,purple@donga.com. “本來想在沒有私教育的情況下獨自準備，但今年大學修學能力考試（高考）很可能突然變得很容易，因此壹旦出現壹點點失誤，也難免要等級下降。覺得這樣可不行，所以來報補習班了。” 20日下午，記者來到位於首爾市江南區大峙洞的A補習班6樓的壹個教室。半復讀生金某（20歲）說：“最近幾天看新聞，根本無法把握出題的基調。”當天，他參加了以高三文科生為對象舉行的入學考試說明會，認真聽取了入學考試專門講師的話。教室的其他參加者也明顯對離高考只有5個月的時候出現的變數感到不安。 從當天說明會開始30分鐘前起，家長和學生們就坐滿了超過100個座位的教室。有傳聞稱：“著名講師將處理與政府劇變的高考出題方向相關的入學考試戰略。”子女正在復讀的家長李某（48歲）說：“晚上把孩子留在家裏太不靠譜了。孩子非常不安，所以我也去參加說明會。”該補習班在被稱為“私教育頭壹號”的江南區銀馬十字路口壹帶有20多個分館。由據說是曾擔任“高考出題委員”的教師團隊創建的該學院的“高級模擬考試”，學生們趨之若鶩。 尹錫悅總統和政府執政黨從14日開始使用“利益卡特爾”“拔本塞源”“公正高考”等措辭，表示要整頓私教育。但在教育現場，陷入不確定性和不安感的學生、家長更加湧向補習班，私教育的壓力也在膨脹。某補習班相關人士表示：“最近高考新聞層出不窮後，對學生們說應該放棄到目前為止學習的書籍，開始集中準備‘準殺手’試題。高考戰略、入學考試戰略都要重新制定。”

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