《社論》尖端技術向海外轉移劇增……應該整頓“技術安保”指揮塔. June. 08, 2023 09:01. . 韓國企業長期投入大量資金和人才培養的尖端技術流向海外的憂慮正在加大。過去，技術外流到追趕韓國的中國等地是個問題，但現在連發達國家都貪圖韓國的半導體、電池技術。特別是發達國家為了讓韓國企業難以拒絕，提出了“胡蘿蔔和鞭子”混合的條件，要求轉移核心經驗。 通過產業通商資源部下屬的產業技術保護委員會的審議，出口的國家核心技術件數從2018年的22件增加到去年的82件，4年內激增了近4倍。據悉，韓國擁有超差距競爭力的半導體技術出口比前年增加了50%。隨著韓國企業在海外建設的半導體、電池工廠增多，技術也壹同流向海外。 問題是海外企業和政府的尖端技術提供要求越來越強烈。還發生了與韓國企業壹起在美國建立電池合作工廠的合作夥伴企業以檢驗穩定性為由，要求提供包含制造技術的數據的事情。LG能源解決方案、SK on、三星SDI等“韓國電池三劍客”在北美單獨、合作啟動或正在建設的工廠就有15家。 再加上美國政府作為提供補貼的條件，要求三星電子、SK海力士提供半導體生產收益率等敏感信息。今後，向在海外當地法人工作的韓國人才提出好條件、同時搶走技術和人力的嘗試也很有可能增加。因為不僅是韓國，美國、日本、臺灣等參與技術霸權競爭的國家（地區）都因人才不足而掙紮。 為了守護成為國際目標的韓國技術，制定國家戰略的必要性也越來越大。負責技術、產業安全的韓國政府的職能分為產業資源部、國家情報院、專利廳等。正如美國、德國、日本等發達國家所做的那樣，建立總管技術安保的控制塔迫在眉睫。 今年3月竊取業界最尖端3納米半導體工程信息的三星電子職員以初犯為由被判緩期執行等，針對技術泄露犯罪的量刑和處罰力度有如棉花錘，必須大幅加強。企業在積極擴大海外生產設施的同時，也有必要將超差距技術開發功能集中在國內的“母公司”，徹底保護原創技術。

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