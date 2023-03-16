李箱用日語寫的詩時隔67年重新翻譯，“盡可能直譯了”. March. 16, 2023 07:48. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 現代詩人兼小說家李箱（本名金海卿•1910~1937年）在作品活動初期用日語寫的28首詩重新翻譯後編寫的詩選集《永遠的假設》（創美書出版社）最近出版了。 曾擔任日本帝國主義強占時期朝鮮總督府建築技師的李箱在1931~1932年建築專門雜誌《朝鮮和建築》漫評欄上用日語連載了《異常的可逆反應》、《破片的景致》、《▽的遊戲―》等詩作。 雖然過去也有翻譯本，但高麗大學民族文化研究院研究教授金東熙（音）認為有必要“用21世紀的語言進行解讀和翻譯”，因此重新進行了翻譯。1956年文學評論家林鐘國（1929~1989年）首次翻譯出版了《李箱全集》（第3卷），至今已過去了67年。 金教授15日在首爾鐘路區壹家餐廳舉行的記者招待會上表示：“現有的翻譯全集為了幫助讀者理解，進行了註釋工作和積極意譯，相反，在此次工作中排除了註釋，對日語詩原文進行了周密的考證，盡可能地直譯了。”這是為了讓讀者不拘泥於翻譯的框架，接觸詩。 過去的譯本沒有像日語豎寫原文那樣分寫。但在此次作業中，由於無法確定李箱是出於省略分寫，還是單純按照當時的標記慣例，所以像今天的標記法壹樣原樣保留了分寫。 古語改用現代語。在之前的譯本中，“基督的貨幣貧弱地讓人無視”(《兩個人…2…》中）翻譯成“基督的貨幣貧弱得不像話”。“作為慈善家的女人雖然是盡壹份力的心算”（《狂女的告白》中）改成了“作為慈善家的女人想挺身而出”。“日復壹日，忘卻了數字的COMBINATION”（《LE URINE》中）將語序改為“不知不覺間忘記了數字的COMBINATION”，自然地讀出來。提議新翻譯出版的出版社“創美書”的代表金賢宇表示：“當時的文人中，李箱是唯壹壹位用雙語（日語、朝鮮語）發表詩與日本詩人並肩而立的”，“希望打開韓國近代文學新篇章的李箱的詩能被今天的讀者廣泛閱讀。”

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