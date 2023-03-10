在漢江設置觀光纜車……第二世宗文化會館將入駐汝矣島. March. 10, 2023 07:42. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 這裏將設置可以穿越漢江享受風景的纜車。可以進行水上活動的港灣和第二世宗文化會館等大規模旅遊、文化、藝術設施也將在漢江邊建設。 首爾市市長吳世勛9日在中區市政府召開記者說明會，發表了包括55個項目在內的“大漢江項目推進計劃”。這是吳市長2007年發表的完善“漢江文藝復興”事業的“漢江文藝復興2.0”版本。吳市長解釋背景說：“雖然‘漢江文藝復興’開啟了漢江的新文化，但很多人認為漢江仍然不方便接近，缺乏娛樂”，“現在是時候追求漢江的新飛躍了。” 首先，為了提高漢江的接近性，計劃將交通工具多樣化。在主要據點設置橫跨漢江的纜車，作為旅遊及大眾交通工具。計劃以麻浦區蘭芝漢江公園附近為起點，按區域建設濱水港口，激活水上交通。首爾市相關人士表示：“利用城市空中交通（UAM）的漢江旅遊商品也將以2025年為目標實現商用化。” 大規模的文化藝術空間也將設置在漢江邊。汝矣島公園將建設第二世宗文化會館。首爾市相關人士解釋說：“當初計劃在永登浦區文來洞建設，但考慮到接近性等，將用地改為汝矣島。”潛水橋將轉換為步行橋，可以在橋上進行電影放映和小規模演出。重建的汝矣島示範公寓附近將建設首爾文化廣場，龍山區鷺得島也將被裝飾成自然和藝術相結合的島嶼。 此外，還將推進恢復漢江自然性的工程。到2025年為止，將可復原的57.1公裏混凝土護岸（為防止河川侵蝕在斜坡上設置的設施）改為鋪有植物墊的自然型護岸。將植被保存完好的江西濕地生態公園追加指定為生態景觀保護區。 大漢江項目大部分由民間投資進行。吳市長表示：“（幾乎）不需要首爾市的預算。我們將確保所有事業都投入到最低限度的市財源中。

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