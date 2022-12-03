“暗室審查”“推遲處理”……不值飯費的國會，不處理準預算的在野黨. December. 03, 2022 07:20. . 明年預算案的法定時限處理已經告吹。雖然憲法規定的法定時限是2日，但朝野就減額和增額問題針鋒相對，稱“是尹錫悅號預算”“是李在明號預算”，再加上建議罷免行政安全部部長李祥敏的議案矛盾交織在壹起。國會議長金振杓表示，將在定期國會結束的9日之前處理預算案，並預告了8日、9日的全體會議，但目前還不能保證朝野達成協議。 預算案癱瘓是韓國國會的痼疾。2014年國會法修改後，如果到11月底為止不能完成預算案審查，政府原案將自動提交全體會議審議。但此後，在法定期限內，全體會議的表決也只有兩次。預算案的推遲處理成了年例活動。 即使預算案處理得晚，只要審查順利，就值得慶幸，但現實卻截然相反。反正會自動提交審議，所以預算決算委員會層面的審查就略過，只有極少數朝野預算決算委員參加的預算決算委員會小組通過密室審查，迅速達成協議，這種慣例壹直反復出現。預算決算委員會小組是沒有法律依據的朝野協議機制，也不會留下速記記錄。很明顯，今年表面上鬥爭，但為確保地區預算的個別議員的所謂“紙條請求競爭”將非常激烈。 沒有必要再次強調預算案審查及表決是國會最大的責任。盡管如此，不是預算決算委員會的公開審查，而是將“暗室審查”視為理所當然，個別議員只關註紙條請求，超過法定時限已成為家常便飯。對於超過600萬億韓元的預算案，怎能做出這種不負責任的行為？ 朝野政黨正忙於轉嫁責任，稱“不得不考慮編制準預算”“可以單獨處理自身修正案”。但準預算是按照上壹年度預算案臨時執行的預算，因此不能執行新項目的預算。這放在美國，就和聯邦政府的“停擺”差不多。在韓國憲政史上，中央政府層面編制準預算是史無前例的。由此可見，對國家生活的影響非常大。 預算案處理與李祥敏部長的去留、梨泰院國政調查問題等交織在壹起，年末政局壹片混亂。越是這樣，越要壹壹解開大結。當務之急是處理預算案。從搞活經濟和恢復民生的觀點來看，在定期國會會期結束之前，朝野應該出臺達成協議的修正案。

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