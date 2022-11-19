走在時代前沿的她們提筆上言. November. 19, 2022 07:20. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 1899年，當時居住在首爾景福宮附近北村的女性聚會“贊襄會”進行了上奏。她們稱“壹個丈夫擁有兩個妻子是違背倫理的行為，是失德的行為”，並將提筆寫字的白布系在桿子上後，在德壽宮附近停了下來。旁邊坐著50多名30、40多歲的女性，她們高喊“國王陛下（高宗皇帝）帶頭解散後宮”。 朝鮮社會有妻妾制度。當時女性們無法直接表達不滿。因此，以“設立妾是違背倫理的事情”為由進行公開示威，是對家長制社會的正面挑戰。該示威從每天上午10點持續到下午6點，持續了壹周以上。 作者是梨花女子大學梨花人文科學院教授，她分析了朝鮮時代的上言（百姓用文字直接向國王訴苦）和近代啟蒙期報紙的讀者投稿，並介紹了積極向社會高呼政論的女性們的聲音。這打破了“儒教家長制社會中被動的女性形象”的固有觀念。 書中出現的女性雖然歷史上並不有名，但她們並不畏縮於自己的處境，而是為了解決問題而積極地寫下了文章。據記錄國政的《日省錄》記載，正祖在位期間（1776~1800年）共有4427件上言和擊錚（有申冤訴苦的案件時，在國王經過的路邊敲鑼等待垂詢下問的事情）。其中女性提出了405件。她們出身兩班貴族、平民、妓女、女仆等，身份多樣。內容也大部分是財產、家庭、接班人等日常生活中的問題。 在近代啟蒙時期，報紙對女性的聲音賦予了公共意義。1898年，自稱是“北村女中君子”的她們寫的《女子學校設始通文》就是代表性的例子。主張女子學校的必要性和女性權利的文章在同年《皇城新聞》的別報和獨立報紙上刊登。1899年，壹位自稱寡婦的女性向《帝國新聞》投稿，批評了阻止再婚的習慣。作者說：“沈默的聲音噴湧而出。但是之前沒有曝光並不意味著沒有。應該重拾她們的話語，賦予其歷史意義。”

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