俄羅斯核潛艇裝載核魚雷啟航……有可能在北冰洋進行武器試驗. October. 05, 2022 07:33. by 李恩澤, 趙은아 nabi@donga.com,achim@donga.com. 意大利《共和國報》當地時間2日報道稱，北約最近向成員國表示，“俄羅斯海軍核潛艇K-329貝爾戈羅德裝載被稱為‘末日’的核魚雷‘波塞冬’駛向北冰洋”，並提供情報稱，俄羅斯有可能進行核武器試驗。 英國《泰晤士報》3日報道說，俄羅斯國防部核裝備專門部門所屬的列車上周末被拍攝到移動到烏克蘭前方。在烏克蘭戰爭中處於守勢的俄羅斯總統普京有可能打出核武器這張牌。 據《共和國報》和《泰晤士報》等媒體報道，北約擔心俄羅斯有可能在北冰洋進行“波塞冬”的首次試射。據悉，波塞冬的破壞力為200萬噸級，比第二次世界大戰當時在日本廣島投下的原子彈“小男孩”（15000噸級）強100倍以上。 美國有線電視新聞網（CNN）3日報道說：“美國政府正在討論應對俄羅斯使用戰術核武器的可能性等（核）預案。”烏克蘭接連奪回了普京總統宣布並入俄羅斯的東部赫爾松、東部頓涅茨克的裏曼等地。

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