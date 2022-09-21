中國房地產虧損正在擴散……政府援助的開發企業也存在違約風險. September. 21, 2022 07:43. by 李恩澤 nabi@donga.com. 源自中國房地產的經濟危機出現了全方位擴散的征兆，令全世界為之緊張。美國大型銀行花旗集團19日表示：“不僅是中國的民間開發企業，國營企業也面臨破產危機。”向這些銀行融通資金的中國的銀行界風險也在增大。房地產產業占中國國內生產總值的25%。有觀察人士認為，如果房地產風險導致中國經濟整體停滯，對中國的出口依賴度占整體出口30%至40%的南美國家和美國也將遭受打擊。美國銀行警告：“美國有可能面臨（源自中國的）供應網危機。” ○ “中國房地產不良債權規模達3075萬億韓元” 花旗集團推算今年上半年（1月-6月）中國房地產貸款規模為7.6萬億美元（約10566萬億韓元），其中29.1%被分析為不良債權。也就是說，僅不良債權的規模就達3075萬億韓元。 中國自2000年代以後，隨著經濟的增長，房價也隨之上漲，房地產市場也發展迅速。建築公司爭先恐後地從銀行貸款建造房屋。房價暴漲引發兩極化和社會不安後，國家主席習近平從5年前開始提出“共同富裕”的口號，收緊貸款，向房地產市場施壓。再加上新冠疫情，擴張事業的建築公司們無法扛過資金困難。受此影響，停工的公寓和未出售住宅比比皆是。 據美國彭博社20日報道，在中國119個城市，購買公寓的人們正在展開“不要償還銀行貸款”的拒絕償還房地產貸款運動。也就是說，雖然從銀行借錢買了房子，但在房子建成之前不會償還銀行的債務。 中國銀行界面臨著被建築公司和購房者手中吞掉貸款的情況。花旗集團指出：“52萬億美元（約7.2280萬億韓元）規模的中國銀行業的不良債權正在增加。” 有分析稱，實際不良債權比率高於報告的數字。美國信用評級機構標準普爾全球評級公司警告：“中國的銀行界可能會遭受3500億美元（約487萬億韓元）規模的損失。”英國《衛報》報道說：“中國在歷史上最嚴重的‘房地產泡沫破滅’戰爭中達到了無法挽回的地步。這對共產黨領導層和世界經濟來說都是非常危險的時刻。” ○ 香港人才也流失……“有可能波及美國和南美” 經濟及金融人才的流失也在加速。香港當局最近為了吸引在海外工作的人力，開始與金融公司進行討論。這些人是在新冠疫情下居家辦公、海外辦公擴散時離開的。但據悉，大多數銀行職員和基金經理表示“不會回去”。據分析，對極端的防疫政策、民主化鎮壓的反感也起到了作用。彭博社報道說：“過去3年裏，香港經濟成為壹片焦土。” 美國經濟媒體《商業內幕》19日報道說：“中國經濟增長放緩正在全世界掀起波瀾。”特別是總出口40%依賴中國的智利等南美國家有可能面臨中國經濟危機的余波。巴西和秘魯的出口也有30%左右依賴中國。美國銀行表示：“由於中國危機，美國短期內將獲得美元走強和緩解通貨膨脹的好處。但從長遠來看，如果中國商品進口出現問題，將面臨供應鏈危機。” 美國投資銀行高盛集團預測說：“將於10月16日開幕的中國最大政治活動——中國共產黨第20次大會也不會使中國經濟反彈。”據分析，過去大型政治活動帶來了刺激經濟的效果，但此次很難實現。

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