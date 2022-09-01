韓國提出“電動汽車補貼歧視”問題後，美國表示“感到意外”. September. 01, 2022 07:40. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 韓美兩國當地時間上月30日正式就根據美國《通脹削減法案》對韓國產電動汽車補貼的歧視問題展開磋商。據悉，美國對韓國提出的問題表示“感到意外”，事實上表示遺憾，並表示，“將就韓國的憂慮保持密切接觸”，但並未提出明確的對策。有預測稱，美國市場的韓國產電動汽車遭受損失眼睛看得見，盡早解決這壹問題的方法很難在短期內制定。 包括產業通商資源部新通商秩序戰略室長安聖壹在內的政府聯合代表團，當天以與美國貿易代表部副代表的會晤為開端，與美國貿易代表部、白宮、商務部、美國議會有關人士進行了連鎖協商。 據悉，政府代表團要求修改《通脹削減法案》，到現代汽車在佐治亞州電動汽車工廠竣工的2025年為止，推遲實行歧視性電動汽車補貼措施，或將補貼支付條件擴大到北美產電動汽車和韓國等與美國簽訂自貿協定的國家。 據悉，美國方面對“歧視性電動汽車補貼條款違反韓美自貿協定”的指責表示，“感到意外”“目前正在自行分析該法案獲通過帶來的影響”，承認這壹法案在美國國會緊急通過的過程中，美國政府對存在問題的條款缺乏討論，表示遺憾，但並沒有提出特別的解決方法。美國貿易代表部發表報道資料表示：“就電動汽車稅額減免相關的通脹削減法內容和韓國的憂慮進行了討論，並決定今後就這壹問題保持密切接觸。” 最終，預計難以在短時間內制定出消除韓國產電動汽車補貼受歧視的對策。上個月16日，通脹削減法生效，現代汽車作為在北美地區以外組裝的電動汽車，無法獲得相關補貼。韓國代表團將於當地時間31日會見美國國務院和財政部有關人士後回國。此後，產業部通商交涉本部長安德根、產業部長官李昌陽、外交部第二次官李道勛等將訪問美國，進行後續協商。

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