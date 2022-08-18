朝鮮向西部海域發射兩枚巡航導彈. August. 18, 2022 07:50. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮在尹錫悅政府上臺第100天的17日發射了兩枚巡航導彈。這距離尹錫悅15日在光復節祝詞中提議對朝鮮無核化進行補償的“大膽構想”僅僅時隔兩天。韓美聯合軍演的事前演習從16日開始，預計朝鮮將正式重啟導彈挑釁。 韓國軍方相關人士17日表示：“當天淩晨探測到朝鮮從平安南道溫泉向西部海域發射了兩枚巡航導彈。”這是朝鮮自6月5日之後時隔兩個多月再次發射導彈，也是尹錫悅政府上臺以來，除常規火箭炮外，朝鮮第四次發射導彈。自尹錫悅政府上臺以來，朝鮮先後4次發射了16枚導彈。這壹數字是文在寅政府執政100天內分5次發射的5發的3倍。 與彈道導彈不同，巡航導彈並不違反聯合國安理會的決議。但是，朝鮮的巡航導彈飛行高度在2公裏以下，雷達很難探測到，而且可以在空中旋轉飛行，因此準確性很高。再加上去年1月朝鮮國務委員長金正恩在第八次勞動黨大會上公開表示開發了“包括中遠程巡航導彈在內的尖端核戰術武器”，如果將小型化的戰術核彈頭搭載在巡航導彈上，將對韓美攔截網造成嚴重威脅。據悉，朝鮮從2020年至今已經試射了10多次巡航導彈。去年10月，朝鮮還在國防科學發展展覽會和閱兵式上公開了正在開發的兩種產品。 據悉，韓美情報當局認為，朝鮮遲早會再次進行導彈挑釁。據悉，目前在平壤順安、東倉裏等多個地區捕捉到了包括短程彈道導彈、洲際彈道導彈、高超音速導彈等多種導彈的發射準備動向。

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